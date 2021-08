Guild Wars 2: End of Dragons : la première bêta commencera le 17 août

Partager Facebook

À partir du 17 août à 18h00, en se connectant à Guild Wars 2, les joueurs pourront créer jusqu’à trois nouveaux personnages au niveau 80, et choisir les nouvelles spécialisations d’élite de Subjugueur, Augure et Virtuose pour les gardiens, nécromants et envoûteurs. La bêta prendra fin le 21 août et sera accessible à tous, y compris aux joueurs disposant d’un compte gratuit.

Grâce à une foule de nouvelles compétences et aptitudes, chaque spécialisation d’élite offre un nouveau style de jeu poussé et gratifiant à la profession associée, ce qui permet aux joueurs d’adapter encore mieux leur personnage à leurs préférences. Le gameplay de la bêta sera présentée en détail sur la chaîne Twitch de Guild Wars 2 vendredi 13 août à 21h00, heure de Paris.

L’Augure s’inspire des personnages à la gâchette rapide du Far West, et y ajoute une pincée d’apothicaire ambulant par le biais de ses élixirs et des aptitudes de soutien qui y sont liées. Le résultat est un style de combat rapide et nerveux qui récompense le talent, la prise de risque et la capacité à avoir les yeux exactement aussi gros que le ventre (mais pas plus), tout en détournant le style de jeu traditionnellement plus méthodique des nécromants.

L’envoûteur est en général connu pour être sournois, trompeur et complexe, avec les illusions qu’il crée afin de distraire l’ennemi, avant de les « briser » pour obtenir divers effets. En mêlant la télékinésie et la tradition canthienne du maniement de la lame, on obtient un style de combat vif et rapide, et le Virtuose délaisse la ruse au profit d’une stratégie extrêmement agressive. Il utilise sa magie pour invoquer des lames enchantées qu’il manie à distance afin d’exécuter des attaques d’une puissance incroyable ou d’infliger des altérations à ses ennemis.

Les Subjugueurs sont les protecteurs du trône canthien et les gardiens éternels des Weh no Su (les Empereurs ascendants). Tenant une épée dans la main gauche et faisant appel à ses capacités physiques pour atteindre et exécuter ses ennemis, le Subjugeur est un gardien d’un nouveau genre qui rend la profession plus mobile que jamais. L’épée dans sa main gauche et certaines compétences utilitaires physiques du Subjugueur infligent plusieurs frappes et bénéficient d’un bonus de mouvement, ce qui lui permet d’infliger de lourds dégâts et d’éliminer ses ennemis tout en conservant sa santé et son calme malgré la destruction qui règne sur le champ de bataille.

Trois autres spécialisations d’élite seront révélées d’ici la seconde bêta de End of Dragons, qui commencera le 21 septembre et prendra fin le 25 septembre, et les trois dernières seront jouables lors de la troisième bêta, entre le 26 et le 30 octobre.

ArenaNet et NCSOFT vont continuer de révéler plus d’informations concernant l’extension au cours de l’été sur leurs chaînes Twitch et YouTube, par le biais d’une série de livestreams, avec beaucoup d’autres surprises à venir d’ici la fin de l’année 2021.