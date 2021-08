Blade & Soul : la mise à jour Unreal Engine 4 arrive le 8 septembre

Partager Facebook

Une nouvelle classe fera son apparition dès l’arrivée de la mise à jour : le Double Tranchant, un épéiste hors pair !

La migration vers L’unreal engine 4 sera disponible à compter du 8 septembre prochain et proposera de nouveaux graphismes, des optimisations réseau, de nouveaux systèmes de jeu, et même une toute nouvelle classe de personnage. Cette mise à jour sera disponible simultanément en Europe et en Amérique du Nord, et n’affectera pas la progression des joueurs.

Le redoutable Double Tranchant fera son apparition le 8 septembre, avec ses deux lames plus rapides que l’éclair. Pour cette nouvelle classe, la meilleure défense, c’est l’attaque. Et toute attaque se doit d’être rapide, précise, et répétée encore et encore jusqu’à la victoire. Ces épéistes hors pair sont des poètes de la lame qui dansent avec la mort à chaque combat.

Des Packs du Renouveau sont d’ores et déjà disponibles pour ceux et celles qui aimeraient tirer le meilleur de la mise à jour Unreal Engine 4, dès son lancement.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel de Blade & Soul.