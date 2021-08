Partager Facebook

Nord du Québec. Mikuan et Shaniss, deux amies inséparables, grandissent dans une réserve de la communauté innue. Petites, elles se promettent de toujours rester ensemble. Mais à l’aube de leurs 17 ans, leurs aspirations semblent les éloigner : Shaniss fonde une famille, tandis que Mikuan tombe amoureuse d’un blanc et rêve de quitter cette réserve devenue trop petite pour elle…

Adaptation réussie du roman de Naomi Fontaine, « Kuessipan » dresse un portrait de la communauté innue à travers le destin des deux amies aux trajectoires opposées. Interprétés par des acteurs innus non-professionnels, les personnages sont attachants. Cette chronique âpre et sensible est une ode à une culture menacée ainsi qu’à l’amitié et à la liberté. Une belle découverte !









Kuessipan

Un film Myriam Verreault

Avec Sharon Fontaine-Ishpatoo, Yamie Grégoire, Etienne Galloy

Distributeur : Trigon-film

Durée : 1h57

Age légal : 14 ans

Age suggéré : 14 ans

Date de sortie : mercredi 11 août 2021