Guild Wars 2: End of Dragons sortira le 28 février sur PC Windows

NCSOFT et ArenaNet annoncent que Guild Wars 2: End of Dragons, la troisième extension du MMORPG maintes fois récompensé et encensé par la critique, sortira le 28 février 2022.

Pour marquer l’occasion, le studio a publié une nouvelle bande-annonce de gameplay, qui présente la multitude de nouvelles fonctionnalités dont les joueurs pourront profiter dans l’extension dès la fin du mois, ainsi qu’un premier aperçu des dangers qui les attendent dans cette terre perdue.

Initialement sorti en 2012, Guild Wars 2 est considéré comme l’un des meilleurs MMORPG. End of Dragons est la troisième extension du jeu, et mènera les joueurs sur le mystérieux continent de Cantha, une région du monde couverte d’un voile de secrets et d’intrigue depuis plus de 200 ans. Au cours de leurs voyages, les joueurs pourront découvrir les secrets qui se cachent derrière la mystérieuse substance appelée jade draconique, ainsi que sa capacité à alimenter la technologie exceptionnelle de la civilisation canthienne.

Les nouvelles options de progression horizontale incluent l’arrivée de la pêche et des esquifs (des bateaux pouvant accueillir des groupes de cinq joueurs), tandis que la première monture de combat multijoueur du jeu, la tortue de siège, fournira de nouvelles possibilités de déplacement et de bataille avec un ami. En plus des neuf nouvelles spécialisations d’élite qui viennent transformer les bases de chacune des professions du jeu, les événements mondiaux à grande échelle propres à Guild Wars 2 feront leur retour à travers les nouvelles zones verdoyantes du jeu pour offrir une rejouabilité quasi infinie.

En plus des nouvelles possibilités de gameplay, une histoire inédite emmènera les joueurs dans une aventure épique à travers le continent et leur fera rencontrer de tout nouveaux personnages, qui feront la lumière sur l’une des plus anciennes énigmes concernant les dragons ancestraux de Tyrie.