LIFE IS STRANGE REMASTERED COLLECTION est disponible

SQUARE ENIX officialise le lancement de la collection Life is Strange™ Remastered, des versions améliorées des deux premiers jeux de la série primée. Grâce à des modèles de personnages mis à jour, une capture de mouvement améliorée et bien plus encore, les joueurs pourront vivre l’expérience des légendaires leaders, Max et Chloe, comme jamais auparavant sur Google Stadia, Xbox One, PlayStation®4 et PC Steam.

Jon Brooke, Co-Head of Studio chez Square Enix External Studios déclare : « Tout d’abord, je tenais à remercier DONTNOD pour avoir créé l’incroyable jeu original Life is Strange, puis Deck Nine Games pour avoir amélioré la performance émotionnelle à l’écran de ces personnages bien-aimés. Le résultat du travail acharné des deux équipes est que la collection Life is Strange Remastered peut être le début d’un voyage passionnant et émotionnel pour de nombreux nouveaux joueurs pour les années à venir. »

Au centre de Life is Strange et de Life is Strange : Before the Storm sont les amis magnétiques et attachants, Max et Chloe. Les joueurs exploiteront la capacité surnaturelle de rembobinage de Max et l’attitude vive d’esprit de Chloe pour démêler et influencer les événements entourant deux mystères stupéfiants dans la ville d’Arcadia Bay, dans l’Oregon.

La collection Life is Strange Remastered comprend les éléments suivants :

Des modèles de personnages et des environnements mis à jour

Amélioration de la synchronisation labiale et de l’animation faciale par capture de mouvement.

Un tout nouveau moteur et des améliorations de l’éclairage

Des mises à jour de certains jeux de puzzle

Life is Strange : Before the Storm Remastered comprend du contenu de luxe déjà sorti (tenues bonus et épisode bonus » Farewell « ).

Tous les titres sous licence et les partitions originales des jeux originaux.

La collection Life is Strange Remastered est disponible sur Google Stadia, PlayStation 4®, Xbox One, GeForce Now, PC Steam le 1er février 2022. Les versions PlayStation 4 et Xbox One seront également compatibles avec la PlayStation 5 next-gen, et la XBOX SERIES X|S. La version Nintendo Switch sera disponible à une date ultérieure.