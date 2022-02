The King of Fighters XV annonce son premier DLC

12 personnages additionnels sortiront au cours de l’année 2022, augmentant le roster total à 51 combattants.

SNK annonce une série de DLC qui ajoutera de nouveaux personnages dans THE KING OF FIGHTERS XV. Au total, 12 personnages jouables arriveront dans le jeu au cours de l’année.

La première vague de combattants est la Team 1 (Team GAROU), qui sera disponible en mars 2022. La seconde sera quant à elle proposée en mai 2022 avec la Team 2 (Team SOUTH TOWN).

La Team 1 (Team GAROU) est composée de ROCK HOWARD, B. JENET et GATO de GAROU: MARK OF THE WOLVES

ROCK HOWARD

Fils du redoutable Geese Howard, ce jeune combattant au passé compliqué a été élevé par Terry Bogard. C’est un véritable prodige en ce qui concerne le combat. Rock a appris différents styles d’affrontement de la part de son père et de son beau-père. B. JENET l’a convaincu de rejoindre la Team GAROU pour ce KOF. (CV : Yuma Uchida)

GATO

Ce maître combattant s’aventure toujours loin de sa meute. Il est animé par la vengeance après le décès de sa mère des mains de son père. Bien qu’il souhaitait suivre son propre chemin, B. JENET l’a invité à rejoindre l’équipe en lui promettant en échange des informations sur la localisation de son père.

B. JENET

Meneuse de la bande des pirates, B. JENET voyage à travers le monde. Fille de la famille Behrn, un cartel international très influent. Elle décida de s’enfuir pour former Lillien Knights, s’ennuyant de sa luxueuse vie. A la suite des événements tumultueux des précédents KOF, B. JENET se doute que le pire est encore à venir et rejoint cette nouvelle édition pour découvrir ce qu’il se trame.

La Team 2 (Team South Town) ajoutera les personnages suivants : HOWARD, BILLY KANE et RYUJI YAMAZAKI de la série FATAL FURY.

La Team 3 sera disponible cet été et la Team 4 cet automne. Chaque équipe comprendra 3 combattants et fera passer le nombre total de personnages à 51.

THE KING OF FIGHTERS XV sortira le 17 février 2022 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S et PC via Steam et l’Epic Games Store.

La Day One Edition de THE KING OF FIGHTERS XV contient le jeu de base, ainsi que le costume à télécharger « Garou: Mark of the Wolves » pour Terry.