Guild Wars 2 : la marionnette détraquée revient semer le chaos après sept ans d’absence

ArenaNet annonce la date de sortie d’une importante mise à jour de contenu pour Guild Wars 2. Dès le 13 juillet, et pour la première fois depuis 2014, la Marionnette Détraquée, l’emblématique boss de monde de la saison 1 du Monde Vivant de Guild Wars 2, revient dans le jeu, accompagnée par l’armurerie légendaire, une nouvelle fonctionnalité pratique qui permettra aux joueurs de cataloguer et stocker leur précieux équipement légendaire.

Peu avant de déclarer la guerre à l’Arche du Lion, Scarlet avait utilisé le Passage de Lornar comme terrain d’essai pour sa gigantesque superarme mécanique, la Marionnette Détraquée. Une armée de héros avait alors organisé une stratégie d’attaque en plusieurs étapes : détruire les forces de Scarlet, survivre aux attaques de la marionnette et briser les chaînes qui la reliait au Percegarde.

Depuis, les débris de la Marionnette sont éparpillés dans la Vallée du Fleuve Trompeur. Mais à partir du 13 juillet, les joueurs pourront revivre une des batailles les plus mémorables de la saison 1 du Monde Vivant en profitant d’ajustements la mettant aux normes de conception récentes de Guild Wars 2, ainsi que de nouveaux succès. Depuis le bassin de divination à l’Œil du Nord, les joueurs pourront rejoindre leurs camarades de guilde et d’autres aventuriers.

La mise à jour du 13 juillet comprend également l’armurerie légendaire, une nouvelle solution pour déverrouiller et utiliser l’équipement légendaire prestigieux. L’armurerie légendaire est accessible à partir de l’onglet Équipement de la fenêtre Héros. Grâce à cet ajout très pratique, les joueurs pourront désormais accéder à leur équipement légendaire avec tous les personnages de leur compte, ce qui veut dire qu’ils ne devront plus utiliser les précieux emplacements d’inventaire partagés pour transférer cet équipement d’un personnage à un autre. Cette modification assurera aussi une meilleure intégration de l’équipement légendaire dans l’interface Modèles d’Equipement et supprimera son coût de transmutation.

Les deux mises à jour seront gratuites pour tous les joueurs.

Pour en savoir plus sur l’Armurerie Légendaire, rendez-vous sur le site officiel de Guild Wars 2.