Guild Wars 2 La troisième bêta de End of Dragons débutera le 26 octobre

Le troisième événement de bêta de Guild Wars 2: End of Dragons aura lieu du mardi 26 au samedi 30 octobre. Il donnera aux joueurs un avant-goût des trois dernières spécialisations d’élite de la prochaine extension, qui sortira en février. L’Indomptable permet aux Rôdeurs d’incarner de féroces bagarreurs capables d’exploiter les énergies primaires de leur capacité Puissance Déchaînée. Le Spectre transforme le Voleur en adepte de magie de l’ombre, armé d’un sceptre qui affaiblit les ennemis à distance. Enfin, le Méchamancien donne à l’Ingénieur un allié de poids : un Mech qui se bat sous ses ordres. Ces trois archétypes tirent leurs racines des profondeurs de l’histoire de Cantha afin de bénéficier de pouvoirs uniques.

Chaque nouvelle spécialisation d’élite propose une nouvelle approche des professions fondamentales de Guild Wars 2, ce qui ouvre le champ des possibilités en matière de jeu, tout en permettant aux joueurs d’innover avec leurs nouvelles compétences et capacités. Le gameplay de la bêta sera présenté en détail sur la chaîne Twitch de Guild Wars 2 vendredi 22 octobre à 21h00, heure française.

Le Méchamancien est un inventeur dynamique qui a recours à son expertise mécanique et à la technologie avancée de Cantha pour se battre aux côtés d’un Mech de jade de sa propre fabrication. Choisissez les aptitudes de votre Mech et utilisez le pour écraser vos ennemis : ensemble, rien ne pourra vous arrêter. Les commandes de Mech dépendent de vos choix d’aptitudes. En effet, les aptitudes de spécialisation que vous choisissez personnalisent l’équipement de votre Mech au combat. Le Méchamancien peut se spécialiser dans de nombreux rôles en combat. Il gagne accès à la masse en tant qu’arme de main principale, et peut s’en servir pour appliquer Barrière aux alliés, en créant une synergie qui s’accorde à certaines aptitudes spécifiques de la spécialisation. Les compétences utilitaires de signes lui permettent de conférer davantage de bonus à son Mech ainsi qu’à lui-même. Ces signes peuvent avoir une grande variété d’impacts, comme commander à votre Mech d’émettre un grand champ de force pour protéger vos alliés, créer un champ électrique autour de lui pour perturber les ennemis, ou lui ordonner de déchaîner son arme ultime, le Canon briseur de jade.

Grâce à son Linceul de l’ombre, le Spectre exploite la puissance de la magie de l’ombre pour affaiblir ses ennemis et préserver la santé de ses alliés. C’est en plongeant en plein cœur des ombres que le Spectre a découvert comment les contrôler. Avec cette nouvelle spécialisation, le Voleur sacrifie une partie de ses points d’initiative disponibles pour obtenir une nouvelle ressource appelée force de l’ombre. Larcin est remplacé par Siphon, qui vous permet à la place d’infliger des altérations à vos ennemis tout en générant de la force de l’ombre. À l’aide d’un sceptre, le Spectre projette des éclairs de magie de l’ombre tourmentée sur ses ennemis. L’ensemble d’armes comporte de nouvelles attaques doubles qui dépendent de vos armes disponibles en main gauche, et il permet d’infliger à distance des dégâts par altération massifs aux ennemis qui s’opposent à vous. Le Spectre utilise des puits, qui constituent une manière mobile d’être aussi bien en soutien que sur l’offensive sur le champ de bataille. Chaque compétence de puits vous fera faire une foulée de l’ombre vers la zone ciblée, après quoi le puits s’établira sur votre position, ce qui permet de harceler vos ennemis avec des effets offensifs ou de renforcer vos alliés.

En novembre aura lieu le dernier événement de bêta de Guild Wars 2: End of Dragons, pour présenter les neuf spécialisations d’élites, ainsi que le premier aperçu de la tortue de siège, la toute première monture multijoueur du jeu.

Pour terminer, ArenaNet s’associe à DXRacer pendant la troisième bêta d’End of Dragons, pour offrir un fauteuil gaming Racing Pro de Guild Wars 2.

ArenaNet et NCSOFT vont continuer de révéler plus d’informations concernant l’extension au cours de l’année sur leurs chaînes Twitch et YouTube, par le biais d’une série de livestreams, avec beaucoup d’autres surprises à venir d’ici la fin de l’année 2021.