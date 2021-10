World of Warcraft La saison 2 de The Great Push commence bientôt !

Nous avons le plaisir de vous dévoiler les détails du deuxième tournoi de donjon ponctuel de l’année. The Great Push revient pour la saison 2 du 10 au 12 décembre !

Cette année, nous avons notamment à cœur de repousser les limites de l’exploration de donjon compétitive et de nous affranchir des formats standards du Mythic Dungeon International (MDI) dans l’optique de développer la compétition JcE. Au mois de mai, nous avons lancé la toute première édition de The Great Push, invitant les équipes à atteindre le plus haut niveau de pierre mythique en un temps limité, et le succès rencontré auprès des joueurs et de la communauté a largement dépassé nos espérances.

Pour la saison 2, The Great Push évolue pour vous offrir une expérience encore plus palpitante ! Une fois encore, les équipes doivent tenter d’atteindre le plus haut niveau de pierre mythique à travers six donjons. Outre les quatre donjons de Shadowlands, nous effectuons un plongeon dans le passé et ajoutons deux donjons de Legion ! Seules six équipes pourront participer au tournoi principal pour tenter de remporter une part de la dotation de 20 000 $, mais toutes les équipes inscrites qui parviendront à terminer les deux donjons de l’Ordalie avant la fin du temps imparti recevront la bannière tourmentée des opportuns à utiliser en jeu ! Poursuivez votre lecture pour découvrir toutes les nouveautés réjouissantes et informations à connaître pour prendre part à la saison 2 de The Great Push et prouver au monde entier que vous êtes la meilleure équipe de donjon :

Fonctionnement du tournoi The Great Push

Toute équipe comprenant cinq joueurs peut s’inscrire sur Gamebattles.

Les équipes s’affronteront lors d’une première phase de qualifications, l’Ordalie, du 3 au 5 décembre. Elles recevront deux combinaisons de pierres mythiques, et devront tenter d’atteindre le niveau le plus élevé possible sur les royaumes de tournoi.

Les six équipes les mieux classées à l’issue des qualifications seront invitées au tournoi principal, où elles exploreront les différents donjons de Shadowlands et de Legion pour tenter de faire progresser leurs pierres mythiques aussi haut que possible. Quatre donjons seront dévoilés au début du 1er jour ; Un cinquième donjon sera dévoilé au début du 2e jour ; Le dernier donjon sera dévoilé au début du 3e jour.

Pour pimenter le jeu, l’équipe située en bas du classement à la fin de chaque journée de compétition sera éliminée. Seules quatre équipes participeront donc à la 3e journée pour tenter de participer au championnat.

L’équipe gagnante sera celle qui totalisera le score global le plus élevé pour ses donjons, et sera sacrée championne.

Il n’y a pas de critères à remplir pour participer au tournoi et les équipes peuvent s’inscrire à la saison 2 de The Great Push jusqu’au lundi 29 novembre !

Le tournoi sera diffusé en direct sur YouTube et Twitch, et les joueurs pourront faire des diffusions en direct pendant l’évènement, y compris pendant l’Ordalie. Vous pourrez ainsi suivre votre équipe et vos joueurs favoris en plus de retrouver nos commentateurs pour connaître les classements globaux tout au long du week-end.

Et la suite ?

En attendant, n’oubliez pas de suivre la finale mondiale du MDI, qui verra les équipes s’affronter pour une dotation de 300 000 $ du 29 au 31 octobre en exclusivité sur YouTube. Suivez également le compte WoW Esports sur Twitter pour ne rien manquer des actualités, des memes, et du contenu époustouflant.