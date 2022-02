Guild Wars 2 résume son histoire avant le lancement officiel de End of Dragons ce 28 février

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

ArenaNet dévoile une toute nouvelle bande-annonce pour Guild Wars 2: End of Dragons. Celle-ci raconte, en français, l’histoire du monde de Guild Wars 2 jusqu’à présent, et invite les joueurs à se remémorer les événements les plus marquants avant de se lancer dans la nouvelle extension, disponible dès lundi.

Guild Wars 2: End of Dragons sera disponible le 28 février prochain sur PC. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel du jeu.