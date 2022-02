Shadow Warrior 3 – Un dernier coup d’œil avant sa sortie

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Avant l’étincelante sortie de Shadow Warrior 3 sur PC, PlayStation et Xbox le 1er mars prochain, Lo Wang aimerait vous offrir une démonstration de ses talents par le biais de cet exceptionnel trailer de gameplay. Quelqu’un a commandé un cocktail de tripes et de sang ?

Dans Shadow Warrior 3, Lo Wang reprend du service avec son ancien employeur devenu ennemi puis acolyte, Orochi Zilla. Cette fois-ci, notre mercenaire se lancera dans une quête improbable pour capturer un ancien dragon malencontreusement libéré de sa prison éternelle. Armé d’un mélange de lames et de balles, Lo Wang crapahutera dans des endroits inexplorés du monde pour traquer la bête noire et empêcher l’apocalypse. Il aura par contre besoin de trucs bizarres comme le masque d’un dieu mort, un œuf de dragon, une touche de magie et suffisamment de puissance de feu pour détruire les Terres des Ombres.