Hard West 2, dévoilé et prévu pour cette année sur PC

Good Shepherd Entertainment et Ice Code Games retournent dans le grand ouest américain avec Hard West 2, la suite du jeu de stratégie au tour par tour expérimenté par plus de 500 000 joueurs et joueuses depuis sa sortie en 2015. Hard West 2 augmente les enchères et fait feu de tout bois avec le tout nouveau Bravado State, qui offre une approche beaucoup plus agressive des combats.

Les acteurs de doublage de grand talent Kevin Conroy (Batman: The Animated Series), Darien Sills-Evans (Days Gone, League of Legends) et Adam Gifford (The Colony, Batman: Hush) donneront vie à la longue et passionnante histoire du jeu. La bande originale est signée Jason Graves (Dead Space, Tomb Raider), déjà récompensé aux BAFTA, tandis que le scénario est co-écrit par le gagnant des Origins Awards et auteur à succès au New York Times, Matt Forbeck (Deadlands).

Hard West 2, c’est un univers Western classique épicé d’un (gros) soupçon de surnaturel. La légende parle d’un train fantôme insaisissable, avec un paquet d’or pour qui mettra le grappin dessus. C’est l’escroc chevronné Gin Carter qui tombe en premier sur l’engin, et se voit contraint de fomenter un plan infaillible pour s’accaparer les richesses de ce convoi spectral. Avant de se lancer à la poursuite du Diable, Gin doit d’abord rassembler son gang de renégats étranges qui traversera sans broncher les contrées ténébreuses de Hard West 2, arpentées de puissances venues d’ici mais surtout de l’au-delà.

Fonctionnalités clés :

Faites preuve d’audace : multipliez les kills impitoyables pour activer le tout nouveau Bravado State et regagner vos Points d’Action. Surgissez alors de votre couverture, passez à l’offensive et enchaînez les éliminations stylées pour poursuivre votre série, tout en abattant effrontément tout ce qui se dresse sur votre route

Un gang surmotivé : découvrez de mystérieuses cartes pour construire les mains de poker de votre équipe. Équipez-vous des pistolets les plus percutants, d'explosifs, de bibelots ou simplement d'un peu de haricots en boîte et de whisky pour maintenir votre clan sur le qui-vive, prêt à tirer sans poser de question.

découvrez de mystérieuses cartes pour construire les mains de poker de votre équipe. Équipez-vous des pistolets les plus percutants, d’explosifs, de bibelots ou simplement d’un peu de haricots en boîte et de whisky pour maintenir votre clan sur le qui-vive, prêt à tirer sans poser de question. Un leader improbable : que vous le vouliez ou non, le sort de votre clan de francs-tireurs hors-la-loi, de sorcières qui se téléportent et autres freaks indomptables dépend de votre vieille carcasse, portée par de vieilles bottes poussiéreuses. Méfiez-vous des ragots et ne parlez pas à n’importe qui : les bons choix offrent davantage de Points de Loyauté et de nouvelles compétences à vos alliés les plus proches mais les mauvais, en revanche, vous exposent à la défiance de votre propre clan.

Un leader improbable : que vous le vouliez ou non, le sort de votre clan de francs-tireurs hors-la-loi, de sorcières qui se téléportent et autres freaks indomptables dépend de votre vieille carcasse, portée par de vieilles bottes poussiéreuses. Méfiez-vous des ragots et ne parlez pas à n'importe qui : les bons choix offrent davantage de Points de Loyauté et de nouvelles compétences à vos alliés les plus proches mais les mauvais, en revanche, vous exposent à la défiance de votre propre clan.

Fusillades en mouvement : les combats en tour par tour de Hard West 2 se déroulent dans des environnements dynamiques, où le plomb et la magie se mélangent dans un maelstrom furieux. Sur le qui-vive permanent, toujours un doigt sur la gâchette, laissez libre cours à votre imagination la plus sauvage lors des poursuites à cheval ou des hold up de train qui convoquent vos meilleurs instincts stratégiques.

Le bon, la brute et le mort-vivant : le Far West est habité de contes folkloriques qui se télescopent avec les ténèbres de l'occulte. Prenez garde, cette terre impitoyable est aussi pleine de démons que de plomb.

À la conquête d'un monde bien sombre : explorez les confins de l'ouest sauvage dans une quête désespérée pour sauver votre âme. Apprenez à mieux connaître votre clan à mesure que vous arpentez les terres désolées, et visitez les villes en perdition de ce monde impitoyable. Prenez des décisions radicales et assumez-en les conséquences.

Hard West 2 est attendu pour cette année sur PC. Rendez-vous sur www.hardwestgame.com pour vous inscrire à la beta fermée, qui commence aujourd’hui et s’achève le 7 avril prochain.