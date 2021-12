HATSUNE MIKU: COLORFUL STAGE! se classe dans le top 10 des jeux de rythme dans 85 pays !

Partager Facebook

Le jeu mobile HATSUNE MIKU: COLORFUL STAGE!, sorti le 8 décembre dernier, s’est déjà classé dans le top 10 des jeux de rythme sur l’App Store dans pas moins de 85 pays. Le jeu s’est hissé sur les sommets des charts sur Android et iOS dans le monde entier en seulement quelques jours !

Téléchargez le jeu dès maintenant :

App Store (iOS)

Google Play (Android)

Immergez-vous dans les histoires passionnantes mettant en scène la célébrissime idol virtuelle Hatsune Miku et ses amis, issus de cinq groupes différents, et participez aux concerts virtuels retransmis en direct qui sont régulièrement organisés par Hatsune Miku et les autres chanteurs et chanteuses virtuels comme Kagamine Rin, Kagamine Len, Megurine Luka, KAITO et MEIKO.

Au fil de la progression, des événements et chansons bonus seront ajoutés pour développer son histoire et diversifier ses défis. Les joueurs peuvent s’attendre chaque mois à des événements revenant sur les différents personnages et groupes, avec de nouveaux gachas disponibles.