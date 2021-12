Plongez au cœur de la campagne de Company of Heroes 3

Partager Facebook

La franchise légendaire de stratégie en temps réel est de retour, avec ses combats spectaculaires et de nouvelles couches tactiques à couper le souffle sur le pourtour méditerranéen ! Company of Heroes 3™ sortira sur PC en 2022, avec sa narration à hauteur d’homme dans un tout nouveau théâtre de guerre. Incarnez un général de la Seconde Guerre mondiale pour la première fois dans l’histoire de la franchise et utilisez la toute nouvelle Carte de Campagne Dynamique pour déterminer au jour le jour le déroulement de la campagne Alliée en Italie, bataille par bataille. Grâce à cette vue aérienne sur l’ensemble de la zone, les joueurs pourront prendre des décisions qui auront aussi bien des répercussions sur les batailles tactiques qu’ils mèneront que sur le déroulement global de la guerre.

Pour terminer 2021 sur une bonne note, Relic Entertainment nous offre une immersion vidéo dans le développement de Company of Heroes 3. Les joueurs en apprendront davantage sur l’origine de la nouvelle Carte de Campagne Dynamique, mais aussi sur certains des passionnants nouveaux systèmes, sur les décisions qui reviendront aux joueurs et la manière dont cette Campagne Dynamique affectera le gameplay stratégique classique que les joueurs connaissent et apprécient. Il sera également possible d’en découvrir plus sur les nouvelles mécaniques et ressources sur la Carte de Campagne Dynamique comme les Partisans, les forces aériennes et navales et la manière dont ces systèmes peuvent être utilisés pour changer la dynamique du conflit.

Toutes les informations sur Company of Heroes 3 sont sur www.companyofheroes.com, où les joueurs peuvent désormais s’inscrire au programme CoH-Development.