HAWKED arrive le 30 novembre en accès anticipé

HAWKED sera jouable sur PC via le lanceur MY.GAMES et Steam, tandis que la version console est toujours prévue pour début 2024. Les personnes intéressées peuvent d’ores et déjà s’inscrire au Ralliement des Renégats, qui propose des récompenses en jeu de plus en plus élevées au fur et à mesure que les joueurs s’inscrivent. L’accès anticipé marque une nouvelle étape pour cet ambitieux shooter à la troisième personne, à mesure que la sortie de sa version complète approche.

Andy Duthie, producteur exécutif de HAWKED, a expliqué le choix de s’orienter vers une phase d’accès anticipé comme suit : « Avec HAWKED, nous voulons avoir un processus de développement ouvert et interactif qui place les commentaires de la communauté au centre de nos préoccupations. Après les retours positifs et les excellents résultats de notre bêta ouverte, nous pensons que l’accès anticipé est une étape importante avant le lancement. Nous voulons continuer à faire de HAWKED le shooter le plus amusant et le plus accessible du marché jusqu’à sa sortie complète, et le fait que les joueurs nous accompagnent tout au long de ce voyage est une vraie joie.«

Pour inciter les joueurs à rejoindre l’accès anticipé, MY.GAMES lance la campagne Ralliement des Renégats. Les joueurs qui s’enrôleront pendant cette campagne recevront des récompenses et auront une chance de gagner des prix spéciaux, dont de la monnaie premium gratuite à vie. Plus les joueurs seront nombreux, plus les récompenses et les prix seront intéressants. Les joueurs incarnent peut-être des renégats prêts à tout pour l’emporter, mais l’union fait la force. De plus amples informations sur le Ralliement des Renégats sont disponibles sur le site officiel de HAWKED, et tous les joueurs qui rejoindront la campagne recevront un compte premium GRAIL+ gratuit pendant 7 jours en plus des autres récompenses débloquées.