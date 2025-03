HITMAN World of Assassination est désormais compatible PlayStation VR 2

Partager Facebook

La version VR de ce jeu d’infiltration primé permet aux joueurs de se glisser dans la peau du plus grand assassin du monde d’explorer leur environnement, d’interagir et de se déguiser avant d’éliminer leurs cibles, le tout avec l’affichage 4K HDR de la PS VR2.

HITMAN World of Assassination est une véritable célébration de la légendaire franchise d’infiltration, réunissant le meilleur de HITMAN 1, HITMAN 2 et HITMAN 3. Désormais, le gameplay émergent emblématique de la série et sa rejouabilité infinie s’expriment dans leur forme la plus immersive grâce au PS VR2.

​Les fans de réalité virtuelle comme les vétérans de la série pourront revivre les aventures légendaires de l’Agent 47 grâce à toute une gamme de fonctionnalités spécifiquement conçues pour la VR. Les joueurs pourront manier plus de 100 armes différentes à deux mains et utiliser chacune indépendamment pour recharger, ranger leur arme, viser ou voler des déguisements. L’ambidextrie totale, combinée à des commandes gestuelles intuitives, permettra aux agents VR d’exprimer pleinement leur créativité : désactiver une alarme d’une main tout en neutralisant une menace de l’autre, ou encore crocheter une serrure tout en se préparant à frapper. Cette édition intègre également les gâchettes adaptatives, le room-scale et des interactions spatiales via les manettes Sense de la PS VR2.

​La version PS VR2 prend en charge les 22 lieux uniques de la campagne principale originale. Des destinations emblématiques à travers le monde, comme le bouillonnant Club Hölle à Berlin, le défilé de mode de Paris, ou encore l’effervescente course automobile de Miami, offrent autant de terrains de jeu que les apprentis assassins pourront maîtriser au fil des parties. Les joueurs devront observer les déplacements des ennemis et des cibles, et apprendre à tirer parti de chaque arme ou déguisement dissimulé dans l’environnement. Pour ceux en quête de défi immédiat, la cible Fugitive « L’ambianceur », avec la superstar DJ Dimitri Vegas, est actuellement disponible sur PS VR2 jusqu’au 6 avril.

Les joueurs possédant déjà HITMAN World of Assassination sur PlayStation 5 peuvent accéder à un pack de mise à niveau vers le contenu PS VR2, le HITMAN World of Assassination – VR Access pour 9,99€. Les nouveaux joueurs pourront accéder à la version PlayStation VR2 grâce à HITMAN World Of Assassination Part One – VR2 Edition, donnant accès à HITMAN Part One et au pack de mise à niveau PS VR2 pour 39,99€.