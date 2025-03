Monster Energy Supercross 25 dévoile son mode carrière

Partager Facebook

Le tout nouveau mode carrière offre à chacun l’opportunité de vivre pleinement la vie d’un pilote de supercross. Les joueurs débuteront leur aventure en Futures class, gravissant les échelons pour devenir la prochaine étoile montante. Dès leurs premiers pas dans l’univers du supercross, ils seront accompagnés d’un manager personnel. Ce guide précieux leur présentera les nouvelles fonctionnalités, telles que le réseau social, un outil permettant d’interagir avec les autres pilotes et de gagner en popularité, ou encore les climax, des courses intenses et déterminantes pour l’avenir du joueur et le développement de la moto. Afin de constamment améliorer leurs performances, mais aussi faire la démonstration de leur talent et leur potentiel, les joueurs pourront tracer leur propre chemin. Ils devront passer par la 250SX Class et viser toujours plus haut pour atteindre la 450SX Class.

L’innovation majeure de ce nouvel opus de la franchise Monster Energy Supercross réside dans l’introduction des actes. Ils divisent la progression des joueurs en chapitres avec des objectifs spécifiques à atteindre. Chaque acte se conclura par un climax, une course spéciale où les joueurs devront repousser leurs limites face à des rivaux redoutables. Les performances influenceront directement la progression de la carrière, menant vers l’objectif ultime : le championnat. De plus, à l’issue de ces événements, les joueurs auront la possibilité de concourir sur des circuits MX personnalisés et des sections de Rhythm Attacks, pour une expérience encore plus immersive et inédite.

Le réseau social plongera les joueurs dans l’univers du supercross, leur permettant d’interagir avec leurs supporters mais aussi leurs adversaires. La réputation du pilote évoluera en fonction de ses réponses et de son comportement, et plus il accumulera de followers, plus il pourra recevoir des offres intéressantes des meilleures équipes.

La collaboration et la communication avec l’équipe sont également des éléments clés de Monster Energy Supercross 25 – The Official Video Game. Les joueurs devront renforcer leur relation avec leur équipe afin de débloquer de meilleures améliorations pour leur moto et optimiser leurs performances sur la piste. Grâce au nouveau système de développement de la moto, basé sur la réputation du joueur, il sera possible d’accéder à des améliorations toujours plus poussées et d’optimiser son bolide pour atteindre l’excellence.

Monster Energy Supercross 25 – The Official Video Game sera disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC dès le 10 avril 2025, avec un accès anticipé à partir du 7 avril 2025.