Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard est désormais disponible sur Nintendo Switch

Développé par Avalanche Software et publié par Warner Bros. Games sous le label Portkey Games, Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard ​ est un jeu de rôle (RPG) et d’action-aventure solo en monde ouvert situé dans le Poudlard des années 1800. En cinquième année à Poudlard, les joueurs se lanceront dans un voyage à travers des lieux nouveaux et d’autres familiers, découvriront des créatures magiques, fabriqueront des potions, maîtriseront des sortilèges, et personnaliseront leur personnage pour devenir la sorcière ou le sorcier qu’ils ont toujours rêvé d’être. Doués d’une capacité rare à puiser dans une magie ancienne et puissante et guidés par le Guide du Sorcier et les enseignements dispensés par les professeurs et autres personnages, les fans découvriront un scénario captivant rempli de défis et de mystères palpitants. ​

​Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard est sorti sur PlayStation®5, Xbox Series X|S et PC le 10 février 2023 et sur PlayStation®4 et Xbox One le 5 mai 2023. Il est disponible dès aujourd’hui sur Nintendo Switch.