Casio s’apprête à lancer des montres G-SHOCK en collaboration avec la Fondation Charles Darwin

Casio Computer Co., Ltd. a annoncé aujourd’hui la sortie de nouveaux produits de la marque de montres antichocs G-SHOCK. Les trois nouvelles montres GW-B5600CD représentent la dernière collaboration de la marque avec la Fondation Charles Darwin, une organisation qui s’engage dans des activités de conservation de l’environnement dans les îles Galápagos.

La Fondation Charles Darwin est une organisation internationale à but non lucratif qui s’engage à préserver l’environnement naturel des îles Galápagos. L’organisation participe à diverses d’activités, notamment l’étude de la vie et les écosystèmes marins et terrestres des îles Galápagos et la promotion des efforts de conservation de la nature dans les îles. Ce dernier modèle de collaboration marque le deuxième partenariat entre G-SHOCK et la Fondation Charles Darwin, après le premier en 1999.

Les nouvelles montres antichocs GW-B5600CD intègrent des silhouettes de créatures qui vivent dans les îles Galápagos, ainsi que les riches environnements naturels où elles vivent. Basées sur la GW-B5600, une montre équipée d’une réception d’ondes radio et de capacités de recharge Tough Solar, les nouvelles montres GW-B5600CD sont équipées d’une lunette et d’un bracelet en résine biosourcée produite à partir de ressources organiques renouvelables.

Chacune des trois montres présente un cadran au motif unique : un requin-marteau dans un environnement océanique pour la GW-B5600CD-1A2 ; un pinson de Darwin au milieu du feuillage d’une forêt de Scalesia, l’un de ses habitats préférés, pour la GW-B5600CD-1A3 ; et une tortue géante des Galápagos dans un endroit rocheux, l’un de ses habitats préférés, pour la GW-B5600CD-9. Les silhouettes de chaque créature mise en avant apparaissent également sur l’écran LCD lorsque le rétroéclairage est allumé.

Le logo de la Fondation Charles Darwin est gravé à l’arrière du boîtier, et une déclaration en espagnol signifiant « Je soutiens la conservation des Galápagos » est imprimée sur le bracelet. Une partie des recettes servira à soutenir les activités de conservation de la Fondation Charles Darwin.