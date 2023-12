Homeworld 3, le jeu de stratégie de science-fiction cinématique, sortira le 8 mars

Partager Facebook

Les joueurs peuvent d’ores et déjà précommander Homeworld 3 pour ne pas manquer ce jeu de stratégie 3D d’excellence. De plus, en précommandant l’édition Fleet Command ou encore l’édition collector, il sera possible de jouer au jeu en avance, dès le 5 mars 2024.

Homeworld 3 a été placé à la 8ème place ​ des jeux les plus attendus de 2024 par un panel mondial de 70 membres de l’industrie du jeu vidéo. De plus, un nouveau documentaire montrant les coulisses du développement de Homeworld 3 a été dévoilé lors de la présentation en ligne PC Gaming Show: Most Wanted.

« Homeworld 3 est le fruit de plus de 20 ans de labeur, et la culmination des efforts de l’équipe pour développer le jeu de stratégie de science-fiction cinématique ultime, à la hauteur des attentes de nos fans les plus patients. Blackbird Interactive a été créé pour concevoir ce jeu, et nous avons hâte de le mettre à la disposition des amoureux de science-fiction et d’une toute nouvelle génération de joueurs sur console dès mars 2024. » – Rob Cunningham, PDG de Blackbird Interactive

« Voilà plusieurs dizaines d’années que la communauté Homeworld attend ce lancement. Nous sommes extatiques à l’idée que leur attente va enfin être récompensée en mars, lorsqu’ils prendront les commandes du vaisseau mère pour continuer leurs aventures. Notre gratitude va à BBI pour leur incroyable travail, et aux joueurs avec qui la communication et à terme la confiance s’est établie en ce qui concerne l’héritage de Homeworld. Nous espérons qu’ils trouveront que nous lui avons rendu justice. » – Steve Gibson, président de Gearbox Publishing

Homeworld 3 est dès maintenant disponible en quatre éditions : Standard, Deluxe, Fleet Command et Collector.

En bonus de précommande, les joueurs recevront l’apparence de vaisseau « Transporteur Kushan » pour le mode Jeux de guerre. De plus, ceux qui précommanderont l’édition Fleet Command ou collector de Homeworld 3 pourront découvrir le jeu 72 heures avant le lancement officiel. Les éditions Deluxe, Fleet Command et Collector renferment toutes les trois un passe de saison offrant tout le contenu téléchargeable qui sortira dans le courant de l’année pour les Jeux de guerre, le mode roguelike coopératif de Homeworld 3, dont notamment de nouvelles factions jouables.