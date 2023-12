HAWKED est désormais disponible sur PC

Partager Facebook

Lors de la conférence PC Gamer Show: Most Wanted, l’éditeur a également dévoilé quelques indices sur le contenu à venir dans une future mise à jour du jeu. HAWKED est disponible dès maintenant sur PC via le lanceur MY.GAMES et Steam, tandis que la version console du jeu est toujours prévue pour début 2024.

Pour inciter les joueurs à rejoindre l’accès anticipé, MY.GAMES a lancé la campagne Ralliement des Renégats. Les joueurs qui s’inscriront pendant la campagne recevront du contenu gratuit en jeu et auront une chance de gagner des prix spéciaux, y compris un approvisionnement à vie en monnaie premium. Plus d’informations sur le Ralliement des Renégats sont disponibles sur le site officiel de HAWKED.

HAWKED est un jeu de tir et d’extraction dans lequel des équipes de trois joueurs font la course pour récupérer des trésors sur X-Île, une île isolée. Les joueurs, également connus sous le nom de Renégats, s’affrontent pour sécuriser et extraire des artefacts qui ne peuvent être atteints qu’en combattant des monstres, en devançant les autres joueurs, en résolvant des énigmes, et en évitant des pièges mortels.

La première équipe à réussir à faire main basse sur les artefacts de l’île remporte la partie. Pour que chaque session de jeu soit enrichissante, les joueurs peuvent également récupérer de plus petits trésors et quitter l’île, morts ou vifs, avec des ressources utiles qu’ils peuvent dépenser par la suite pour améliorer leur personnage.

Tous les coups sont permis

Récupérez des armes et des munitions pour combattre d’autres joueurs et des monstres en JcJcE dans toute l’île. Faites preuve de stratégie dans l’utilisation de votre environnement et usez de tactiques sournoises pour prendre le dessus sur vos adversaires. Tendez des embuscades pendant que d’autres joueurs résolvent des énigmes, ou utilisez les donjons remplis de pièges à votre avantage en attirant les autres équipes vers une mort certaine. Tous les coups sont permis pour sécuriser l’artefact.

Des Renégats personnalisables

HAWKED propose une personnalisation très poussée des personnages. En plus d’une vaste gamme de costumes, de coiffures et de couleurs pour personnaliser visuellement leurs personnages, les joueurs peuvent associer des artefacts, de l’équipement et des améliorations pour créer leur chasseur de trésors ultime en fonction de leur façon de jouer préférée.

De l’équipement

Les artefacts peuvent être équipés une fois trouvés sur l’île. Ils offrent des bonus passifs tels que la capacité de se transformer en buisson lorsqu’on s’accroupit ou un sixième sens pour repérer les ennemis proches. HAWKED compte actuellement 18 types d’artefacts. Les joueurs peuvent en combiner trois en même temps, et tous les artefacts peuvent être trouvés ou améliorés dans plusieurs niveaux de rareté.

Les joueurs peuvent utiliser les artefacts avec 16 pièces d’équipement comme des boomerangs, des barricades portatives, un faucon éclaireur et bien plus encore, offrant ainsi un large éventail d’options de personnalisation et de styles de jeu. Les gadgets et les artefacts peuvent être améliorés grâce aux richesses récoltées en vendant ou en démantelant des trésors. Qu’ils jouent des assassins sournois ou décident de venir en aide à ​ leurs coéquipiers, les joueurs de HAWKED peuvent incarner leur Renégat idéal sur X-Île.

Une île vivante

Les joueurs doivent explorer X-Île, un endroit récemment découvert et rempli de butin. Cependant, les Disciples, des créatures reptiliennes et malveillantes ont également mis la main sur l’île et ne comptent pas abandonner leurs reliques aux Renégats. X-Île est une immense carte dynamique, et chaque session met les joueurs au défi de s’affronter sur différentes parties de l’île. Ses trésors et artefacts sont cachés dans des temples et ruines piégés.

Les joueurs doivent également faire preuve d’ingéniosité en résolvant des énigmes pour ouvrir des portes et déverrouiller les coffres. Chaque partie propose son lot d’événements dynamiques, comme l’arrivée d’un grand Disciple portant sur son dos de nombreux trésors. Ce boss doit être vaincu pour mettre la main sur ses artefacts. Au fil du temps, X-Île évoluera grâce à des mises à jour, des événements à durée limitée et des lancements saisonniers.