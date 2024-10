Honda célèbre 25 ans de technologie hybride avec la Civic e:HEV dans un argent qui est une première mondiale

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Honda présente une version unique de la Civic e:HEV dans la peinture la plus argentée de tous les temps, célébrant ainsi 25 ans de technologie hybride. C’est la Honda Insight qui a ouvert le bal en septembre 1999 – le premier modèle hybride européen.

Pour célébrer le jubilé d’argent de sa technologie hybride, Honda a paré la Civic d’une peinture argentée unique créée par Stuart Semple, un artiste et champion de la couleur de renom. Créateur de l’argent le plus argenté au monde ainsi que du rose le plus rose, de l’or le plus doré et du noir le plus noir, il a fourni la peinture de l’édition anniversaire unique par l’intermédiaire de son studio, Culture Hustle.



Passionné par le travail avec les meilleurs matériaux, Stuart crée sa peinture en utilisant 64 % de paillettes d’argent véritable et des pigments mélangés dans une suspension acrylique. La peinture peut être appliquée facilement sur toutes les surfaces et donne l’apparence de métaux dorés ou argentés massifs, ce qui permet aux artistes de créer des œuvres qui représentent réellement ces couleurs.



Une fois la peinture mélangée, elle a été confiée aux spécialistes de la fabrication sur mesure de The Syrup Room de Bournemouth (Royaume-Uni) pour qu’ils l’appliquent sur la Civic e:HEV. Pendant trois jours, leur équipe d’experts en pulvérisation a nettoyé et préparé la carrosserie du véhicule dans des conditions de température soigneusement contrôlées avant d’appliquer plusieurs couches de peinture protectrice et amovible spécialisée. Enfin, un équipement de pulvérisation de haute précision a été utilisé pour appliquer les couches finales de l’argent le plus argenté qui ont permis de créer la Civic anniversaire unique.



Nik Pearson, de Honda Motor Europe, a déclaré: «Le savoir-faire de Honda en matière de technologie hybride est inégalé dans le secteur. En 1999, nous avons mis au point le véhicule le plus économe en carburant au monde, la révolutionnaire Insight. Elle a été la première voiture hybride essence-électrique à être lancée sur le marché européen. Aujourd’hui, nous proposons une gamme de modèles entièrement électriques, dont la majorité est équipée de notre groupe motopropulseur e:HEV innovant. C’est pour ces raisons que nous avons voulu célébrer les 25 ans de notre technologie hybride avec cet exceptionnel cadeau d’anniversaire d’argent, la Silveriest Civic. Et elle est plutôt réussie!»



Honda fabrique maintenant des véhicules hybrides depuis quatre décennies, et les ingénieurs de la marque ont passé le dernier quart de siècle à perfectionner ce type de groupe motopropulseur. Le fruit de ce travail est aujourd’hui visible dans la gamme actuelle de modèles grand public entièrement électriques.



À propos de la Civic e:HEV et de la technologie hybride pionnière de Honda

Lancé en 2022, le cœur du système hybride de la nouvelle Civic est le groupe motopropulseur e:HEV, qui comprend un moteur à essence à cycle d’Atkinson de 2,0 litres à injection directe, deux moteurs électriques compacts mais puissants, une batterie au lithium-ion à forte densité de puissance, un module de commande de puissance et un bloc d’alimentation intelligent.



Outre la Jazz hybride, le HR-V, le ZR-V et le CR-V, la Civic 11e génération fait partie de la gamme de modèles grand public entièrement électriques de Honda, qui allie à la perfection performances et réactivité impressionnantes, puissance délivrée fluide et efficacité exceptionnelle – et tout cela combiné avec beaucoup de plaisir à conduire.



Le parcours hybride de Honda continue d’avoir un avenir radieux, avec le retour du modèle emblématique Prelude dans les années à venir avec un groupe motopropulseur essence-électrique. Il promet d’offrir l’équilibre parfait entre plaisir de conduite exaltant et efficacité exceptionnelle, ainsi qu’un style et une sophistication caractéristiques de la marque – un autre exemple de la façon dont Honda combine le respect de l’environnement avec la joie de conduire.



La concrétisation ultime des technologies hybrides de Honda a également été observée sur circuit, suite au retour de la marque en Formule 1 en tant que fournisseur de moteurs en 2015, au début de l’ère du turbo hybride. Depuis, le constructeur a régulièrement perfectionné son bloc d’alimentation et surmonté de nombreux défis, ce qui lui a permis de remporter le championnat du monde des pilotes en 2021 avec Max Verstappen et Oracle Red Bull Racing. Honda a continué à fournir les blocs d’alimentation à l’équipe en 2022 et 2023, deux années durant lesquelles elle a remporté à la fois les championnats pilotes et constructeurs.