La nouvelle 911 Carrera T en versions coupé et cabriolet

La Porsche 911 Carrera T va à l’essentiel. Son agilité, sa structure légère, son vrombissement chargé d’émotions et sa boîte de vitesses manuelle à six rapports en font la Carrera idéale pour les puristes. Des packs d’équipement spécialement adaptés à la Carrera T garantissent son individualité et son style affirmé. Pour la première fois, la nouvelle édition de la Carrera T est également disponible en version cabriolet.

Stuttgart. Porsche élargit l’offre de modèles de la nouvelle 911 avec la 911 Carrera T, légère et très maniable. Des mesures de réduction du poids, un réglage dynamique et une boîte de vitesses manuelle à six rapports en font une Carrera épurée, dédiée au plaisir de conduire. Dotée d’un vitrage léger, d’une isolation réduite et d’une boîte de vitesses manuelle à six rapports, la nouvelle 911 Carrera T ne pèse que 1 478 kg dans sa configuration la plus légère avec sièges baquets intégraux. Ainsi équipée, elle est au moins 40 kg plus légère que l’actuelle 911 Carrera. Pour la première fois, la 911 Carrera T est aussi disponible en version cabriolet.

L’abréviation « T » signifie « Touring » et remonte chez Porsche à l’homologation de la 911 T comme voiture de tourisme, en 1968. La première 911 T a été produite jusqu’en 1973. Depuis 2017, la 911 Carrera T fait à nouveau partie de la gamme de modèles. Plaisir de conduire à l’état pur, maniabilité et agilité, moteur au vrombissement riche en émotions et l’essentiel avant tout : voilà comment on pourrait résumer cette voiture sportive à propulsion.

Entraînement : boîte de vitesses manuelle et moteur Boxer biturbo à six cylindres

La 911 Carrera T est entraînée par le moteur Boxer biturbo à six cylindres de 3,0 litres de la 911 Carrera. Elle développe une puissance de 290 kW (394 ch) et un couple pouvant atteindre 450 newton-mètres. Une boîte de vitesses manuelle à six rapports de série transmet la force motrice à l’essieu arrière. Lors du rétrogradage, une fonction d’accélération intermédiaire (Auto-Blip) compense sur demande automatiquement et de manière ciblée les différences de régime entre le moteur et la boîte de vitesses. Avec le pack Sport Chrono de série, la Carrera T Coupé sprinte à 100 km/h en 4,5 secondes (cabriolet : 4,7 secondes). La vitesse maximale s’élève à 295 km/h (cabriolet : 293 km/h). Pour répondre à l’augmentation de puissance par rapport au modèle précédent, la Carrera est équipée d’un système de freinage plus grand, entouré de disques de 350 millimètres de diamètre et muni d’étriers fixes à six pistons sur l’essieu avant. Le système d’échappement sport de série, associé à l’isolation réduite de l’habitacle et à la fonction Auto-Blip, crée une ambiance sonore tout en émotions.

Châssis et réglage : développement exclusif de modèles

Comme par le passé, le pack Sport Chrono et son application Track Precision font partie de l’équipement de série de la 911 Carrera T. Pour la première fois, Porsche équipe en outre le modèle de série d’un essieu arrière directeur associé à un rapport de direction plus direct sur l’essieu avant, afin d’optimiser de manière significative le comportement routier. La montée de l’accélération latérale est plus rapide, le pilotage est plus réactif et la stabilité de conduite est en même temps améliorée. Le réglage de l’essieu arrière directeur a été spécialement mis au point pour la 911 Carrera T.

Le châssis sport adaptatif (PASM), également de série, est surbaissé de 10 millimètres et bénéficie d’un réglage sportif spécifique au modèle, ce qui accroît encore l’agilité et le plaisir de conduire. Grâce à l’essieu arrière directeur de série et à un équilibre aérodynamique optimisé exclusivement pour la 911 Carrera T, les barres stabilisatrices des essieux avant et arrière ont pu être réglées pour un comportement routier neutre. La 911 Carrera T est montée sur des jantes en alliage léger Carrera S de 20/21 pouces. L’essieu avant est équipé de pneus de dimension 245/35 ZR20, l’arrière de pneus de dimension 305/30 ZR21.

Extérieur et intérieur

De nombreuses différenciations visuelles distinguent la Carrera T des autres modèles de la série. Un autocollant portant le logo du schéma des vitesses apposé sur les fenêtres triangulaires arrière l’identifie comme une représentante particulièrement épurée de la série de modèles à commande manuelle. La désignation du modèle à l’arrière apparaît dans la couleur contrastante Gris Vanadium. Les inserts de la grille du couvercle de coffre, les coques des rétroviseurs extérieurs ainsi que les jantes en alliage léger polies sont assortis en Gris Vanadium métallisé. Une autre caractéristique de la Carrera T est la lèvre de spoiler optimisée sur le plan aérodynamique, reprise de la 911 Carrera GTS.

Pour la Porsche Carrera T, les couleurs de carrosserie disponibles dans l’univers de couleurs Legends sont les suivantes :

Shadegreen métallisé, Craie et Gris Ardoise Neo. Les couleurs Rouge Indien, Bleu Lugano, Bleu Gentiane métallisé et Jaune cartagena métallisé sont ajoutées à l’univers de couleurs Dreams. Dans l’univers de couleurs Shades, il est possible de choisir entre trois couleurs sobres : Noir profond métallisé, GT-argent métallisé et Gris Glacé métallisé. Contrasts propose les tons unis Noir et Blanc. D’autres couleurs de carrosserie sont disponibles via les programmes Couleur au choix et Couleur au choix Plus. La capote de la 911 T Cabriolet existe au choix en Noir, Rouge, Bleu et Marron.

Porsche conçoit l’intérieur de la Carrera T de manière résolument épurée et caractéristique de la T : sportive et en Noir, avec des coutures contrastantes sur demande. Le chronomètre du pack Sport Chrono de série constitue un point de mire visuel de choix sur le tableau de bord. Quelques détails particuliers soulignent le caractère exclusif de la 911 Carrera T comme voiture sportive à boîte manuelle : le levier de vitesse raccourci avec comme pommeau une boule en bois stratifié de noyer à pores ouverts offre une expérience visuelle et tactile à part. Une plaquette portant l’inscription « MT » (Manual Transmission) est placée devant le levier de vitesses. Le logo du schéma des vitesses est imprimé sur le tableau de bord côté passager. L’équipement de série comprend également un volant sport GT revêtu de cuir avec chauffage du volant et commutateur de mode. Une housse de volant en Race-Tex est aussi disponible. Les inserts décoratifs du tableau de bord et de la console centrale sont en Gris Vanadium, ceux du panneau de porte en aluminium brossé en Noir.

En accord avec le caractère sportif de l’habitacle, la Carrera T dispose de série de sièges sport en Noir à réglage électrique sur quatre positions, ornés de bandes centrales en Sport-Tex. Leur motif de tissu « Plaid » est exclusivement réservé à la 911 Carrera T. Les appuie-tête affichent une inscription 911 brodée. Les sièges sport adaptatifs Plus (réglables sur 18 positions) ou les sièges baquets intégraux particulièrement légers peuvent être commandés en option.

Packs Carrera T pour l’extérieur et l’intérieur

La 911 Carrera T bénéficie d’une exclusivité supplémentaire grâce aux packs design « Carrera T » pour l’extérieur et l’intérieur. Ces packs introduisent la couleur classique de Porsche, le Bleu Gentiane, comme contraste de couleur marquant. À l’extérieur, les inserts du couvercle de coffre, les films Carrera T sur les couvercles avant et arrière ainsi que sur les portes, les autocollants MT et les jantes en alliage léger à surface frontale polie sont réalisés dans cette teinte. Les coques supérieures des rétroviseurs extérieurs sont en Noir. Des coutures contrastantes en Bleu Gentiane au lieu des coutures décoratives en Noir de série rehaussent l’intérieur, les sièges portant également des bandes contrastantes en Bleu Gentiane. En outre, cette teinte orne les ceintures de sécurité, les caches de la console centrale et des panneaux de porte, ainsi que les inserts contrastants et l’inscription 911 brodée sur les appuie-tête.

Disponible dès maintenant

La nouvelle Porsche 911 Carrera T peut être commandée dès maintenant à partir de 160 900 francs suisses, TVA inclus. La 911 Carrera T Cabriolet est vendue à partir de 178 800 francs suisses. Notre clientèle suisse bénéficie d’une prolongation de garantie (2 + 2), d’une prolongation d’assistance (2 + 2), d’une prime de compensation de change, ainsi que du Porsche Swiss Package, qui comprend sans surcoût les options suivantes : * Ouverture de la porte de garage selon le standard HomeLink®, ionisateur, accès confort, phares principaux à LED HD-Matrix, réservoir de carburant de 84 litres.