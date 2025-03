Honda HR-V e:HEV – Un design moderne et plus de choix pour la nouvelle année

Partager Facebook

Honda améliore le HR-V. Pour la nouvelle année, le SUV coupé compact doté d’une motorisation tout hybride confortable et économique, revient avec un design extérieur retravaillé, des modifications ciblées dans l’habitacle et une palette de couleurs élargie. En outre, Honda a optimisé les caractéristiques de conduite et le confort sonore de son best-seller européen, notamment grâce aux commentaires des clients. Les deux nouvelles variantes d’équipement Advance Plus et Advance Style Plus complètent la gamme de modèles du HR-V.

Le design a évolué, à l’extérieur comme à l’intérieur

Sur toutes les versions, le HR-V dispose désormais d’une face avant plus expressive, avec un nouveau bandeau supérieur Crystal Black surmontant la calandre redessinée et des lignes plus marquées sur le pare-chocs avant. Un habillage noir brillant vient compléter le nouveau design frontal. Cela donne au véhicule une apparence plus puissante et de haute qualité.



Les nouveaux phares sont dotés de feux de jour plus visibles et d’un aspect général plus sombre. À partir du niveau d’équipement Advance, les feux de route adaptatifs font partie de l’équipement de série.



À l’arrière, le bandeau lumineux à LED qui s’étend sur toute la largeur du véhicule, a lui aussi été revu. De plus, trois nouvelles teintes de carrosserie viennent élargir la palette de couleurs: Sage Green, Seabed Blue Pearl et Urban Grey.



Dans l’habitacle, la partie centrale inférieure du tableau de bord et la console centrale ont été redessinées. La station de recharge par induction est ainsi plus facilement accessible qu’auparavant, aussi bien depuis le siège passager que depuis le siège conducteur. La console centrale, traitée en Piano Black brillant, est plus plate et plus ergonomique. L’insonorisation optimisée assure en outre un meilleur confort dans l’habitacle.



Le lancement du HR-V 2025 s’accompagne de deux nouvelles variantes de modèles. La version Advance Plus, basée sur la ligne d’équipement Advance, se distingue par des détails de design exclusifs: Le pare-chocs inférieur, les passages de roue et les baguettes de porte inférieures sont harmonieusement assortis à la peinture de la carrosserie. La grille de calandre en Crystal Black et les jantes en alliage léger exclusives apportent une touche supplémentaire. En Suisse, cette variante de modèle est disponible à partir de CHF 42 990.-.



Le toit vitré panoramique, qui fait partie de l’équipement de série dans la nouvelle variante d’équipement haut de gamme Advance Style Plus, offre un confort maximal. Le prix d’entrée de gamme du HR-V Advance Style Plus se situe à un prix attractif de CHF 44 490.-.



Toutes les versions du HR-V sont équipées de série de vitres teintées Privacy Glass, qui améliorent la sécurité et le confort par temps plus chaud



Un concept d’espace astucieux et une propulsion hybride efficace

À l’intérieur, le HR-V continue de marquer des points grâce à son habitacle exceptionnellement spacieux et à sa grande modularité. Cet espace généreux est dû à l’intégration compacte des composants du groupe motopropulseur et à la position centrale du réservoir de carburant. Les fameux Magic Seats de Honda, qui peuvent être rabattus à plat ou relevés selon les besoins de transport, ont ainsi pu être installés à bord.



Le Honda HR-V est propulsé par l’efficient système hybride e:HEV, qui convainc non seulement par son efficience exceptionnelle, mais aussi et surtout par sa réponse directe.



Un pack sécurité complet grâce à Honda Sensing

Le HR-V e:HEV continue d’offrir l’un des packs de sécurité et d’assistance les plus complets de sa catégorie. À partir du modèle Advance Style, il comprend désormais un système de caméras multi-vues. Activé via l’écran tactile central, ce système fournit une vue complète à 360 degrés de l’environnement du véhicule. De plus, différentes vues latérales ou depuis le dessus sont également disponibles.



La base technique des systèmes d’assistance est constituée d’une caméra grand angle haute résolution capable de reconnaître avec précision les différents revêtements de la chaussée, les situations de circulation ainsi que les marquages au sol et les bords de route sans trottoirs. En outre, les systèmes de sécurité active ont été revus afin de soutenir au mieux la conduite au quotidien.



Dans le cadre des améliorations apportés au modèle, une assistance à la direction à partir de 0 km/h vient désormais compléter l’assistant de conduite dans les embouteillages. Le système maintient le véhicule dans sa voie de circulation et réduit la charge de travail du conducteur/de la conductrice dans les embouteillages et la circulation dense.



Le Honda HR-V e:HEV de la nouvelle année modèle sera disponible dès le mois d’avril 2025 auprès des concessionnaires Honda suisses.



Honda Suisse à l’autoXpérience Genève 2025

Du 7 au 9 mars 2025, Honda Suisse sera présent à autoXpérience Genève dans la halle 1 de Palexpo. Les visiteurs auront l’occasion d’y découvrir le HR-V e:HEV millésime 2025 de près. En plus des dernières innovations du modèle, les fans de la marque peuvent se réjouir d’un highlight particulier: Honda célèbre à autoXpérience la première du HR-V Xtreme Verbier en édition limitée, qui a été créé dans le cadre d’un partenariat exclusif avec le YETI Xtreme Verbier. Des experts Honda seront sur place pour répondre aux questions et donneront un aperçu des futurs développements de la marque.

Aperçu des prix Honda HR-V e:HEV 2025