La CUPRA Tavascan disponible en tant que nouveau modèle spécial «EDGE»

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

La Tavascan est le premier SUV coupé entièrement électrique de CUPRA et témoigne de l’engagement de la marque en faveur de l’électrification et de la performance avec un design ultramoderne et une technologie innovante.

Nouveaux modèles spéciaux EDGE et EDGE 4D

Le nouveau modèle spécial «EDGE» est conçu pour la clientèle soucieuse du prix et qui souhaite un équipement raisonnable, mais complet. Grâce à sa batterie lithium-ion d’une capacité nette de 77 kWh, la traction arrière de la CUPRA Tavascan EDGE offre une autonomie électrique pouvant atteindre 542 km. Son moteur électrique délivre une puissance de 210 kW (286 ch) et un couple maximal de 545 Nm. Les temps de charge sont de 8 heures en CA (11 kW, 0-100%) et de 28 minutes en CC (135 kW, 10-80%).

La CUPRA Tavascan EDGE a beaucoup à offrir. Elle dispose d’un habitacle CONTRAST DESIGN, de jantes alu 19′′ Vulcano en Black/Silver, d’un écran d’infodivertissement 15′′ de série, d’un Full Digital Cockpit 5,3′′, du CUPRA Full Link avec Apple Car PlayTM et Android AutoTM, d’un logo éclairé à l’avant/à l’arrière, de la couleur métallisée Atacama Desert, d’un système de navigation, d’un volant supersport chauffant équipé d’un système de boutons de sélection du profil de conduite, de vitres arrière teintées, d’un éclairage d’ambiance LED «Pure», d’un système de verrouillage et de démarrage sans clé (KESSY Advanced), d’un hayon électrique avec «Virtual Padel», des systèmes Exit Warning et Assist, du Front Assist, de l’assistance au stationnement, du Travel Assist et de la régulation automatique de la distance ACC. Des feux LED à l’avant et une climatisation Climatronic 3 zones complètent cette offre. La CUPRA Tavascan EDGE est disponible dès CHF 55’200 et offre un avantage de prix de CHF 5’800 par rapport au modèle de série classique.

Le modèle spécial EDGE 4D est disponible pour le modèle haut de gamme de la série. Sa configuration à deux moteurs (moteur arrière: 210 kW; moteur avant: 80 kW) permet une dynamique encore plus grande. La puissance totale du véhicule est de 250 kW (340 ch) pour un couple de 545 Nm. L’autonomie de la CUPRA Tavascan EDGE 4D peut atteindre 512 kilomètres. Et lorsque le niveau de charge chute à 10%, la batterie peut être rechargée à 80% en un peu moins d’une demi-heure à une station de recharge de 135 kW. Qu’on la recharge à la maison ou en déplacement, la CUPRA Tavascan s’adapte parfaitement: elle peut être raccordée aussi bien à des réseaux en courant alternatif (jusqu’à 11 kW) qu’à des réseaux en courant continu (jusqu’à 135 kW). On peut ainsi dire adieu aux problèes de recharge.

En plus d’offrir une motorisation plus sportive avec la traction intégrale 4Drive, le modèle spécial «EDGE 4D» propose les équipements de série supplémentaires suivants pour le modèle spécial «EDGE»: jantes alu 20′′ «Heckla» en Black/Silver et régulation adaptative du châssis DCC, phares et feux de route Matrix LED. La CUPRA Tavascan EDGE 4D est disponible à partir de CHF 62’400 et offre un avantage de prix de CHF 6’500 par rapport au modèle de série classique.

Prix actuels des modèles spéciaux EDGE et EDGE 4D*

CUPRA Tavascan EDGE CHF 55’200 modèle de série régulier CHF 61’000

Avantage prix CHF 5’800

CUPRA Tavascan EDGE 4D CHF 62’400 modèle de série régulier CHF 68’900

Avantage prix CHF 6’500