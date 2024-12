Honda Jazz: la best-seller polyvalente remporte la victoire générale dans le rapport 2025 du TÜV

Partager Facebook

Il n’y a pas que sur les routes suisses que la Honda Jazz rencontre du succès: elle brille également sur la scène internationale. La Jazz remporte ainsi la victoire générale dans l’édition 2025 du célèbre rapport TÜV, ce qui souligne bien sa qualité et sa fiabilité élevées. Deux caractéristiques qui, ajoutées à la légendaire polyvalence de la Jazz, sont particulièrement appréciées par les Suissesses et les Suisses.

Le dernier rapport TÜV 2025 confirme que la Honda Jazz est le véhicule le plus fiable de toutes les marques et de tous les modèles. Selon le TÜV, seuls 2,4% des petites voitures japonaises présentent un défaut significatif lorsqu’elles sont amenées pour la première fois au contrôle périodique des véhicules – et ce avec une moyenne de 28’000 kilomètres au compteur. Cet excellent résultat permet non seulement à la Jazz de terminer pour la première fois en tête de la catégorie des petites voitures, mais également de remporter la victoire générale, face à l’ensemble des véhicules testés en Allemagne.



En Suisse aussi, la Honda Jazz est très populaire. Depuis le lancement sur le marché en 1984, plus de 32’500 Jazz ont été immatriculées dans notre pays (selon les statistiques officielles d’Auto Suisse). La Jazz fait ainsi partie des modèles Honda les plus achetés, en particulier dans les régions urbaines comme Zurich et Berne, mais également en Suisse romande et au Tessin. La clientèle apprécie évidemment sa fiabilité, mais également sa faible consommation d’essence, son faible coût d’utilisation et son exceptionnelle polyvalence.

La Honda Jazz de dernière génération convainc par sa technologie hybride avancée e:HEV, qui combine deux moteurs électriques compacts avec un moteur à essence efficient de 1,5 litre. La consommation se situe aux alentours de 4,5 l/100 km. Depuis juin 2024, tous les modèles sont en outre équipés, de série et sans frais supplémentaires, du système de navigation Honda Connect. A cela vient s’ajouter une offre particulièrement attrayante: jusqu’à fin décembre 2024, chez les concessionnaires Honda, les clients peuvent bénéficier d’une prime spéciale de CHF 1’000.-. La Honda Jazz est donc actuellement disponible à partir de CHF 27’990.-.



Pour plus d’informations sur les prix, les possibilités d’équipement, la disponibilité et le réseau de concessionnaires, consultez le site www.honda.ch.