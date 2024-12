Partager Facebook

Apple et Sony seraient en passe de nouer un partenariat ambitieux visant à intégrer les manettes PSVR2 de Sony au casque Vision Pro d’Apple.

Cette collaboration, rapportée par le journaliste spécialisé Mark Gurman dans sa lettre d’information Power On publiée par Bloomberg, pourrait également inclure la distribution des manettes PSVR2 dans les Apple Stores. Bien que l’annonce officielle ait été retardée, ce projet ouvre des perspectives inédites pour les utilisateurs du Vision Pro, notamment dans les domaines des jeux vidéo et des applications créatives.

Selon les informations disponibles, Sony travaillerait sur la compatibilité des manettes PSVR2 avec le Vision Pro depuis plusieurs mois. Parallèlement, Apple aurait sollicité des développeurs tiers afin d’évaluer les opportunités offertes par cette intégration. À l’heure actuelle, le Vision Pro est limité au support de contrôleurs Bluetooth standards, utiles uniquement pour des fonctions élémentaires comme la navigation ou les jeux adaptables issus de l’écosystème iOS.

Vers une expérience immersive et polyvalente

Grâce aux manettes PSVR2, Apple ambitionne d’élever le Vision Pro à un niveau supérieur en termes d’immersion et de précision. Cette avancée ne se limiterait pas au divertissement, mais viserait également des applications professionnelles de pointe, comme l’édition vidéo sur Final Cut Pro ou le design graphique sur Adobe Photoshop. Les manettes PSVR2 pourraient ainsi devenir des outils essentiels pour interagir de manière fluide avec des contenus complexes au sein de l’environnement visionOS.

Jusqu’à présent, le Vision Pro peine à se positionner comme une plateforme incontournable pour les jeux vidéo. Les titres spécifiquement conçus pour visionOS restent rares, et l’offre actuelle repose en grande partie sur des adaptations d’applications iPhone et iPad. En introduisant les manettes PSVR2, Apple pourrait non seulement séduire davantage de développeurs, mais aussi rendre son casque plus attractif pour les passionnés de gaming.

Un enthousiasme mesuré face aux défis

Malgré les promesses de cette alliance, des observateurs expriment des doutes quant à l’impact réel de ce partenariat sur la stratégie gaming d’Apple. L’entreprise de Cupertino, historiquement peu investie dans l’univers vidéoludique, pourrait rencontrer des obstacles liés aux ventes limitées du Vision Pro et à la concurrence accrue sur le marché de la réalité virtuelle.

Ce projet s’inscrit dans un contexte plus large d’évolution rapide de la VR, illustré par des initiatives telles que Surreal Touch. Ce projet, financé via Kickstarter, vise à créer des contrôleurs inspirés de ceux du Meta Quest 3 pour enrichir l’expérience Vision Pro, témoignant de l’engouement de la communauté pour des innovations dans ce domaine.

Une opportunité de diversification pour Apple

L’intégration des manettes PSVR2 pourrait marquer un tournant stratégique pour Apple, qui cherche à diversifier les usages de son casque de réalité mixte. En renforçant l’écosystème visionOS, cette initiative a le potentiel d’attirer un public plus large, des gamers aux professionnels en quête d’outils immersifs.

Reste à savoir si cette collaboration suffira à transformer le Vision Pro en une plateforme incontournable. Les prochains mois seront déterminants pour évaluer l’impact de cette alliance sur la dynamique de l’écosystème d’Apple et son attractivité dans un marché en pleine mutation.