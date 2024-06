Honor of Kings est désormais disponible

Partager Facebook

Il est temps pour les joueurs du monde entier de s’affronter en équipes lors de passionnantes batailles stratégiques avec Honor of Kings disponible sur iOS et Android en Europe, en Amérique du Nord, au Japon, en Corée, en Asie du Sud-Est et en Amérique latine. Pour célébrer cet événement comme il se doit, le développeur Timi Studio Group et l’éditeur Level Infinite dévoilent une toute nouvelle bande-annonce.

https://youtu.be/bMk7LGcOiS8?si=Ra7LKwk4V57ynBXx

De plus, les 86 héros d’ores et déjà disponibles dont le nouveau personnage Sun Ce pourront être essayés gratuitement pendant un mois afin de permettre aux joueurs de trouver ceux qui leur correspondent. Les joueurs auront également la possibilité de débloquer jusqu’à 28 de ces héros et 21 apparences gratuitement en participant à certaines activités.

Qui choisirez-vous ?

Au fil du premier mois qui suivra le lancement, Honor of Kings accueillera des personnages SNK, Saint Seiya, Hello Kitty et Bruce Lee.

Honor of Kings est un MOBA qui a été conçu dès le départ pour être optimisé sur mobiles et qui continue d’évoluer pour accompagner les dernières performances de ces appareils. Cependant, l’équipe n’a jamais dévié des principes fondamentaux de développement du jeu :

Un jeu gratuit et équitable – Honor of Kings propose une expérience égalitaire où le succès n’est pas déterminé par la profondeur du porte-monnaie d’un joueur, mais par ses efforts et son talent.

– Honor of Kings propose une expérience égalitaire où le succès n’est pas déterminé par la profondeur du porte-monnaie d’un joueur, mais par ses efforts et son talent. Accessibilité pour tous·tes – Le stockage nécessaire au téléchargement initial du jeu a été maintenu aussi réduit que possible pour convenir à tous les appareils, et l’équipe de développement intègre constamment de nouvelles fonctionnalités qui améliorent l’expérience globale.

– Le stockage nécessaire au téléchargement initial du jeu a été maintenu aussi réduit que possible pour convenir à tous les appareils, et l’équipe de développement intègre constamment de nouvelles fonctionnalités qui améliorent l’expérience globale. Des personnages et un contenu captivants – La liste initiale de 86 héros et de centaines d’apparences s’étoffera au fil des mois à venir. Des événements en jeu viendront également rythmer le quotidien des joueurs qui pourront notamment profiter de collaborations avec des marques et des célébrités mondiales et nationales.

– La liste initiale de 86 héros et de centaines d’apparences s’étoffera au fil des mois à venir. Des événements en jeu viendront également rythmer le quotidien des joueurs qui pourront notamment profiter de collaborations avec des marques et des célébrités mondiales et nationales. Une communauté accueillante – Honor of Kings encourage les joueurs à se mesurer à des adversaires de niveau similaire grâce à un système de matchmaking efficace.

Honor of Kings a été traduit en 14 langues et dispose d’un réseau mondial de serveurs, d’une sélection diverse de personnages, ainsi que d’un contenu et de références culturelles qui trouveront un écho auprès des joueurs du monde entier. Honor of Kings rassemblera les joueurs, où qu’ils se trouvent.

Une scène eSport

Le 29 juin prochain, 13 équipes d’Asie du Sud-Est, du Brésil, de Turquie, du Moyen-Orient, d’Afrique du Nord, d’Amérique latine et d’Europe de l’Ouest se rendront au Sunway Velocity Mall dans la capitale malaisienne de Kuala Lumpur pour participer à la seconde saison de l’Invitational de Honor of Kings. À la clé : une part de la cagnotte de 300.000 dollars et huit places garanties pour la coupe du monde d’eSport.

La coupe du monde d’eSport réunira les 12 meilleures équipes du monde entier qui s’affronteront pour une cagnotte de 3 millions de dollars.