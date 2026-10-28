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Les renforts sont partis maîtriser des feux de forêt et toutes les communications sont coupées.

Au poste de police de Hope, Bum-seok et Sung-ae se démènent pour défendre leur village à la population vieillissante.

Pendant ce temps, Sung-ki et ses amis partent à la poursuite de la bête dans la montagne mais se retrouvent eux-mêmes pris pour cible. Le malheur émane de l’ignorance. Après des avis divergents, il se transforme en une catastrophe qui touche l’univers entier.

Dans cette chasse au monstre décapante, le cinéaste sud coréen marie les genres avec brio : film d’horreur, science-fiction, polar. Durant plus de deux heures, le spectateur est happé dans une course poursuite endiablée bourrée de fusillades explosives Les scènes d’actions sont aussi spectaculaires que sanguinolentes. Un film bluffant et brillant qui n’a rien à envier au blockbusters américains.

Hope

Un film de Na Hong-jin

Avec Hwang Jung-min, Zo In-sung, Hoyeon, Taylor Russell, Alicia Vikander, Michael Fassbender

Distributeur : Filmcoopi Zürich

Durée : 157 minutes

Age légal : 16 ans

Age suggéré : 16 ans

Date de sortie : mercredi 28 octobre 2026