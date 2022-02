Horizon Forbidden West : le patch 1.05 disponible sur PS4 et PS5

Disponible depuis le 18 février sur PlayStation 4/5 la nouvelle bombe de Guerrila Games se met à jour et vient de avec cette mise à jour corriger pas mal de bugs et autres ajustements afin d’améliorer l’expérience en jeu. On vous laisse avec le patch note complet :

PROBLÈMES CONNUS :

Nous examinons actuellement plusieurs problèmes signalés par la communauté :

L’équipe étudie en priorité plusieurs problèmes graphiques signalés par les joueurs concernant le scintillement, la netteté et la saturation de l’écran lors du déplacement de la caméra.

Certains joueurs rencontrent un problème d’écrans de chargement infinis lorsqu’ils tentent de se charger dans les fosses de mêlée.

Certains joueurs rencontrent un problème avec la tenue d’Aloy qui apparaît floue en mode photo.

Certains joueurs rencontrent un problème dans la quête principale « Atteindre les étoiles » où Aloy ne peut pas interagir avec une carcasse de machine, ce qui bloque la progression.

CORRECTIONS ET AMÉLIORATIONS :

Quêtes principales

Correction d’un problème dans la quête principale « Atteindre les étoiles » où le rechargement d’une certaine sauvegarde automatique après avoir terminé la première quête pouvait bloquer la progression.

Correction d’un problème pendant l’interlude « L’œil de la Terre » où Aloy pouvait tomber hors du monde après avoir sauté une cinématique.

Correction d’un problème dans la quête principale « Cradle of Echoes » où Varl pouvait s’égarer lors du rechargement de la sauvegarde.

Correction d’un problème dans la quête principale « La mer des sables » affectant plusieurs points de grappin.

Quêtes secondaires et courses

Correction d’un problème dans la quête secondaire ‘Blood Choke’ où Atekka semblait tomber du ciel.

Correction d’un problème de progression dans la quête annexe « Dans le brouillard » lié au voyage rapide pendant la quête.

Correction d’un problème dans la quête secondaire « Nuit de lumières » où une boîte à tirer pouvait se coincer et bloquer la progression de la quête.

Activités dans le monde

Correction d’un problème où Relic Ruin : The Daunt ne pouvait pas être lancé dans certaines circonstances.

Correction d’un problème dans le contrat de récupération The Greenswell : Plowhorn and the Plants où un objectif optionnel ne pouvait pas être complété si l’objet requis était envoyé dans la cachette du joueur.

Un Tallneck véreux près du Sable des Sentinelles qui changeait parfois la direction de sa route a été discipliné.

Corrections de gameplay

La compétence Seconde chance devrait désormais fonctionner correctement.

Correction d’un problème où la caméra avait une position involontaire lors de l’utilisation de certaines techniques d’armes.

Corrections générales

L’accentuation excessive des images en mode HDR a été corrigée.

Correction d’un problème à cause duquel certaines colonies entraient dans le jeu, puis en sortaient dans certaines circonstances.

Correction d’un problème où le HUD clignotait lorsque le joueur effectuait une action de pillage.

Correction d’un problème où l’ouverture et la fermeture rapides de la carte pouvaient provoquer des anomalies graphiques.

Correction d’un problème où l’animation d’Aloy tremblait parfois rapidement lorsqu’elle grimpait après avoir ramassé une plante.

Correction d’un problème global où la direction du regard d’Aloy, ou de certains PNJ, était incorrecte.

Correction de plusieurs cas où Aloy, les PNJ ou les ennemis pouvaient rester bloqués dans la géométrie.

Correction d’un problème où les routes et les icônes sur la carte apparaissaient parfois avec un délai.

Correction de plusieurs problèmes de streaming et d’écrans de chargement involontaires.

Les PNJ qui semblaient souffrir d’insomnie et se rassemblaient en grands groupes la nuit dans les villages devraient agir plus naturellement maintenant.

Petra ne se téléportera plus dans son siège à l’intérieur de la brasserie de Chainscrape si elle est suivie immédiatement après la conversation initiale avec elle.

Correction de crashs

Correction de plusieurs crashs.

Autres

Diverses améliorations des performances.

Diverses autres corrections mineures et améliorations cosmétiques.