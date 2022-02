Une première démo PC pour The Last Oricru

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

À l’occasion du Steam Next Festival, Prime Matter rend sisponible la première démo publique sur PC de leur action-RPG à la troisième personne, The Last Oricru.

En effet, du 21 au 28 février, les joueurs peuvent avoir un aperçu du jeu. Cette démo propose de visiter les deux premières zones, de prendre part à des choix qui auront des conséquences sur l’intrigue, ainsi que de jouer en coopération à l’aide du mode multijoueur local/hors-ligne.

Téléchargez la démo sur la page Steam du jeu

The Last Oricru sortira sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series en 2022.

À propos de The Last Oricru :

The Last Oricru est un action RPG qui s’articule autour d’un scénario ambitieux, dans lequel les choix des joueurs auront la plus grande importance. Se réveillant dans le monde Sci-Fi/médiéval de Wardenia, les joueurs se retrouveront au centre d’une gigantesque guerre civile dans le but de prendre le contrôle de la planète. Des combats difficiles, des batailles hors norme et une terrible conspiration assombrissent cette terre autrefois si paisible. Choisissez votre propre voie, combattez aux côtés de différentes factions ou trahissez-les, influencez le futur du conflit grâce à vos choix audacieux ! The Last Oricru est fait pour les joueurs solo mais propose également une expérience coop.