Huawei en tête du marché mondial des objets connectés pendant deux trimestres consécutifs 

Affichant une part de marché de 20,2 %, Huawei a dominé le marché mondial des objets connectés au deuxième trimestre de 2025. Selon les données de référence d’IDC dans le secteur, c’est donc le deuxième trimestre consécutif où l’entreprise s’est classée première.

Les objets connectés de Huawei sont appréciés pour l’élégance de leur design, leurs fonctions de pointe consacrées à la forme et à la santé, ainsi qu’une expérience d’utilisation particulièrement intelligente et innovante. Ces produits comprennent la série de montres connectées HUAWEI WATCH FIT 4, compactes mais dotées de fonctionnalités performantes, et la série HUAWEI WATCH GT 5, équipée pour la première fois du TruSense, un système qui change la donne. Il y a aussi la série HUAWEI WATCH 5, qui offre deux tout nouveaux modes de batterie, et la série HUAWEI WATCH Ultimate, qui prend en charge les modes de haut niveau Plongée, Golf et Expédition. Sans oublier la HUAWEI WATCH D2, la première montre connectée capable de réaliser une mesure ambulatoire de la pression artérielle (MAPA) au poignet. Cette montre a été enregistrée auprès de l’Administration nationale chinoise des produits médicaux et est également conforme aux réglementations de l’UE sur les dispositifs médicaux.

Le 19 septembre, Huawei organisera un lancement de produits à Paris, en France, sur le thème « Ride the Wind » (« Le vent des tendances »), au cours duquel seront dévoilés des objets connectés très attendus, notamment la série HUAWEI WATCH GT 6 ainsi que les montres HUAWEI WATCH Ultimate 2 et HUAWEI WATCH D2.