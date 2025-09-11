Un nouveau Nintendo Direct sera diffusé vendredi 12 septembre
cedric
11 septembre 2025
Games, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, Toute l'actu
Nintendo donne rendez-vous vendredi 12 septembre à 15:00 pour un nouveau Nintendo Direct d’environ 60 minutes centré sur les futures sorties Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch.
Pour suivre la diffusion en direct, rendez-vous sur le portail Nintendo Direct ou sur la chaîne YouTube de
Nintendo.
