Avis – Huawei FreeBuds Pro 2

Huawei vient tout juste de présenter ses nouveaux écouteurs sans fil, les FreeBuds Pro 2, que nous avons pu tester en avant-première. Impressions sur ces petits bouts de hardware de haut vol créés en coopération avec le constructeur de systèmes audio de renommée français, Devialet.

Un design et un son au sommet

Après avoir lancé les FreeBuds Pro en 20020, Huawei remet la compresse avec une mise à jour de sa gamme en introduisant un nouveau modèle, les FreeBuds Pro 2. Le constructeur chinois veut ici clairement flatter sa clientèle fidèle, mais également élargir sa part de marché en touchant les audiophiles exigeants. Pour y parvenir, Huawei passe par l’ajout technologique de pointe, en intégrant des transducteurs Quad-Magnet Dynamic, bénéficiant d’une technologie de diaphragme planaire, une première mondiale.

La mise en route et le pairage avec un mobile s’effectuent le plus simplement du monde en tenant pressé le discret bouton sur le boîtier de recharge et de transport des écouteurs. Ce dernier, tout comme les écouteurs qu’il intègre se parent d’une nouvelle couleur, le Metallic Blue. À noter que les FreeBuds Pro 2 se déclinent également en Ceramic White et Silver Frost. Reste encore à télécharger l’application sur l’App Store de Google ou Apple, Huawei AI Life, qui permet divers réglages, dont la réduction de bruit.

Ici, Huawei a mis le paquet, puisque même avec leur petite taille, les nouveaux écouteurs offrent un niveau de réduction de bruit allant jusqu’à 47 dB, contre 40 dB pour le modèle précédent. Au niveau de la conception, Huawei a travaillé avec l’entreprise française Devialet, qui s’est chargée de la configuration du son et du paramétrage de la réduction active du bruit. On notera au passage la présence de trois algorithmes d’optimisation dynamique capables d’ajuster automatiquement le volume audio et de détecter les différences de structures du conduit auditif. Pour ce qui en est de nos impressions, dans un train ou dans un avion, la réduction de bruit, bien que consommant plus d’énergie et abaissant de fait l’autonomie des FreeBuds Pro 2, est de plus efficace et s’avère très agréable. Le son distillé est étonnement neutre, avec des basses, aigues et médium très bien équilibrées, tandis que l’un des trois jeux d’embouts en silicone devrait s’avérer confortable pour chaque type d’oreilles. Les transducteurs de 11 mm chacun sont capables de reproduire efficacement les fréquences audio comprises entre 14 et 48 Hz, garantissant, comme constaté, une sonorité de très haut vol.

Les améliorations des FreeBuds ne s’arrêtent pas là, puisque les Pro 2 sont compatibles avec la technologie All-Scenario Seamless AI Life de Huawei et prennent en charge presque tous les systèmes d’exploitation sur le marché. De plus, elles sont conformes au protocole Bluetooth 5.2 et supportent le codec LDAC Hi-Res, tandis qu’il est possible de les connecter simultanément à deux appareils en Bluetooth. Enfin, elles sont résistantes à l’eau, bénéficiant d’un indice de protection IP54 et leur latence est réduite, permettant de profiter au mieux des jeux vidéo.

Un Must

Efficaces et rendant un excellent son, ces FreeBuds Pro 2 de Huawei frappent fort dans le petit monde des écouteurs Bluetooth. Ces écouteurs TWS embarquent chacun une batterie de 55 mAh qui permet de bénéficier de 4 heures d’autonomie avec la fonction de réduction de bruit active, ou de 6,5 heures sans réduction de bruit. Le boîtier de rangement comporte lui une batterie de 580 mAh qui offre une autonomie supplémentaire allant jusqu’à 30 heures. Des écouteurs de choix qui devraient plaire aux audiophiles, se monnayant à hauteur de CHF 199 (tarif constaté ce jour sur le web).