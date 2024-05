Huawei tient son événement de lancement de produits innovants à Dubaï

Partager Facebook

Le 7 mai, lors de l’événement de lancement de produits innovants de Huawei à Dubaï, la société a annoncé de nouveaux wearables, articles audio et produits de bureau intelligent, y compris la toute nouvelle HUAWEI WATCH FIT 3, un HUAWEI MateBook X Pro remanié et mis à niveau, la première tablette de Huawei dotée de la dernière génération d’écrans PaperMatte, le HUAWEI MatePad 11,5″S, et d’autres produits encore.

Ce lancement de produit a été d’une grande importance pour la marque, car c’est la première fois qu’elle a tenu un événement international de cette envergure au cours des dernières années, avec un si grand nombre de produits lancés simultanément sur plusieurs marchés. Ce faisant, la marque offre aux consommateurs de nouveaux appareils innovants, tout en dévoilant des solutions logicielles qu’elle a développées par elle-même, telles que l’application GoPaint. Selon la présentation, Huawei examinera également les contributions que HUAWEI XMAGE a apportées à la photographie par le biais de l’innovation technologique, de l’amélioration des produits et de la promotion de la culture de la photographie mobile. Tout de suite après ce lancement de produit, nous organisons un autre événement ici à Dubaï intitulé « A Heartwarming World—12 Years of Huawei Photography ».

HUAWEI WATCH FIT 3: La fusion parfaite de la mode, du sport et de la technologie

Le slogan « Fashion Forward » saisit parfaitement non seulement l’essence des wearables de Huawei, mais aussi ses efforts visant à s’établir comme une marque réellement haut de gamme. La toute nouvelle WATCH FIT 3 hérite du design carré classique des modèles FIT antérieurs, tandis que les matériaux et les processus de fabrication, le design d’interaction et le large choix de couleurs des bracelets représentent une mise à niveau complète. Combinées, toutes les innovations apportés aux éléments de conception permettent une application cohérente du concept « Fashion Squared » de Huawei. Un très grand écran flottant AMOLED haute définition de 1,82 po offre une expérience visuelle plus large et plus tridimensionnelle. Le corps de la montre en alliage d’aluminium présente une texture de luxe. Avec une épaisseur de 9,9 mm et un poids de seulement 26 g, le corps de la montre n’est pas plus lourd qu’une fraise, ce qui en fait le modèle le plus léger et le plus fin de sa série. Grâce à la gamme variée de couleurs et l’expérience utilisateur dynamique qui intègre la couronne rotative éblouissante, la WATCH FIT 3 est à la fois un appareil convivial et un accessoire de mode élégant.

Sur le plan sportif, la HUAWEI WATCH FIT 3 vise à offrir une expérience d’entraîneur personnel au poignet de l’utilisateur. L’application Stay Fit a été entièrement mise à niveau. Sa base de données sur les aliments a été élargie pour mieux couvrir 50 pays et régions différentes, et une nouvelle fonction d’analyse nutritionnelle a été ajoutée, aidant les utilisateurs à trouver un équilibre entre le régime alimentaire et l’exercice, tout en tirant parti de la science pour parvenir à une perte de poids plus saine. Le WATCH FIT 3 marque également le début de la fonction de recommandations sportives intelligentes, qui offre des conseils sur les exercices et leur durée en fonction des habitudes de l’utilisateur, des conditions météorologiques et de l’état des anneaux d’activité, afin d’encourager l’adoption d’habitudes saines.

En ce qui concerne la surveillance de la santé, le WATCH FIT 3 est doté de HUAWEI TruSleep™4.0, une amélioration considérable comparativement aux versions précédentes. TruSleep™4.0 prend en charge une gamme plus complète d’indicateurs physiologiques, et son système de score de sommeil a été amélioré pour offrir une interprétation des habitudes de sommeil ainsi que des conseils personnalisés. De plus, la nouvelle fonctionnalité Sleep Breathing Awareness permet aux utilisateurs de dormir plus sereinement. Le WATCH FIT 3 est également équipé du suivi des indicateurs de santé HUAWEI TruSeen™ 5,5, avec une surveillance de la fréquence cardiaque 30 % plus stable. L’interface SpO2 a été remaniée : les utilisateurs peuvent maintenant vérifier leur SpO2 actuel en seulement 25 secondes.

Les nouveaux MateBook X Pro et MatePad 11,5″S : Conçus pour une expérience de création joyeuse

Le 12 décembre 2023, Huawei a organisé un événement de lancement de produits à Dubaï, axé sur le concept « Création de beauté ». L’événement a annoncé une transition dans le concept des produits de Huawei, allant du bureau intelligent à la création de beauté, avec des produits conçus pour aider les utilisateurs à créer du contenu unique et magnifique, tout en faisant ressortir la créativité de chacun.

La dernière version du HUAWEI MateBook X Pro hérite de l’innovation technologique, du design esthétique et de l’expérience intelligente qui sont profondément codés dans l’ADN des ordinateurs de Huawei. Les percées techniques ont permis à Huawei de construire un ordinateur portable à la fois léger et puissant. L’appareil entier ne pèse que 980 g, et a seulement 13,5 mm d’épaisseur. C’est le seul autre ordinateur portable doté d’un processeur Intel® Core™ Ultra 9 haute performance à peser moins de 1 kg.

Huawei a appliqué l’innovation systématique des produits au MateBook X Pro, allant des éléments de base tels que le système de dissipation de la chaleur des ailerons de HUAWEI Cloud Falcon Architecture au système de dissipation de la chaleur Shark Fin, en passant par la technologie de performance adaptative Super Turbo. Le résultat est une performance puissante qui soutiendra mieux les utilisateurs dans leurs efforts créatifs. En plus de permettre à Huawei de réduire le poids du MateBook X Pro, l’architecture HUAWEI Cloud Falcon Architecture permet une disposition plus compacte des composants de l’ordinateur portable, ce qui se traduit par des avantages tangibles pour l’autonomie de la batterie, la dissipation de la chaleur et la production de son. Le système de dissipation de la chaleur Shark Fin a été entièrement mis à niveau, de sorte que la performance des logiciels reste fluide même dans les scénarios de charge lourde tels que le rendu vidéo 4K ou la compilation de code. La dernière version de Super Turbo utilise intelligemment les ressources du système, permettant aux utilisateurs de démarrer et d’ouvrir de grands fichiers à des vitesses ultrarapides, et de passer d’une tâche à l’autre en quelques millisecondes.

Le concept de « Création de beauté » présenté en décembre dernier a atteint une apothéose lors du dernier événement de Huawei à Dubaï, avec le lancement du HUAWEI MatePad 11,5″S, la première tablette de productivité doté de l’écran PaperMatte de nouvelle génération de HUAWEI. Huawei a révélé les spécifications impressionnantes du HUAWEI MatePad 11.5″S, notamment un rapport d’aspect de 3:2 (très proche du légendaire « rapport d’or »), un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une résolution de 2,8 K.

La conception innovante de l’écran PaperMatte réduit la réflectivité de la surface à moins de 2 % et élimine 99 % de l’interférence lumineuse, de sorte que la tablette affiche clairement le texte et les vidéos dans des environnements intérieurs très éclairés, ou même à l’extérieur sous le soleil.

L’application Notes est préinstallée sur la tablette. Les utilisateurs de longue date de l’application Notes découvriront de nouvelles fonctionnalités utiles comme Note Replay, qui permet de prendre des notes simples lors de l’enregistrement d’une réunion. Par la suite, les utilisateurs peuvent simplement toucher une note pour revenir au point temporel correspondant de l’enregistrement audio, ce qui rend la récupération d’informations plus facile et plus efficace que jamais.

L’application de peinture développée par Huawei : Un outil créatif pour tous

Pour apporter la joie de la peinture à tous les consommateurs, Huawei a lancé son application GoPaint développée par elle-même.

Cette application a été développée conjointement par Huawei 2012 Laboratorie et d’autres équipes de R-D spécialisées dans huit domaines, notamment les matériaux, l’optique physique et le rendu graphique. Huawei a également travaillé avec la meilleure équipe des beaux-arts pour créer une application qui propose des effets d’écriture et de peinture vifs et réalistes. L’outil inclut plus de 100 brosses virtuelles différentes et des textures réalistes pionnières, permettant aux utilisateurs de peindre des toiles réalistes et naturelles. Grâce au moteur de peinture FangTian, GoPaint prend en charge un grand nombre de couches, une faible latence et une fréquence d’image élevée pour une réponse instantanée aux coups de pinceau de l’utilisateur. Associée aux performances puissantes des tablettes Huawei, GoPaint est une application de peinture authentique, professionnelle, intelligente et facile à utiliser qui plaira aux novices comme aux créateurs professionnels.

Huawei a consacré trois ans à la recherche et au développement de GoPaint. Alors que les ressources consacrées à cette entreprise auraient été suffisantes pour développer une nouvelle tablette, l’objectif était plutôt d’offrir aux utilisateurs de tablettes du monde entier une application de peinture gratuite à télécharger, dans l’espoir que tout le monde puisse créer de belles choses.

Huawei a déclaré que GoPaint inclura un ensemble complet de tutoriels pour aider les utilisateurs à comprendre chaque outil de l’application. Les utilisateurs peuvent apprendre au fur et à mesure qu’ils utilisent l’application, en commençant par les concepts de base avant d’approfondir progressivement leurs connaissances des fonctions de haut niveau.

En outre, le lancement de produits innovants a inclus le dévoilement de FreeBuds 6i, doté de capacités améliorées d’annulation du bruit. L’événement de Dubaï a également mis en lumière le HUAWEI MateBook 14, un ordinateur portable muni d’un écran professionnel OLED de 2,8 K, la HUAWEI WATCH GT 4, qui est désormais disponible en vert, et la HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition, qui présente une nouvelle esthétique cosmique. Dans les jours qui suivent l’événement de lancement du produit, du 8 au 10 mai, Huawei organise une exposition intitulée « A Heartwarming World—12 Years of Huawei Photography » au Concrete on Alserkal Avenue à Dubaï. Il s’agira de la plus grande exposition de photographies jamais organisée par Huawei. Les incroyables œuvres photographiques exposées à Dubaï peuvent également être visionnées en ligne sur les réseaux sociaux officiels de Huawei.