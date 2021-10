Hunt Showdown accueille un évènement spécial Halloween !

Partager Facebook

Les joueurs de Hunt: Showdown pourront une fois de plus profiter d’Halloween grâce à l’évènement spécial « The Harvest », disponible dès aujourd’hui.

Après la fête à la citrouille de l’année dernière, les joueurs pourront à nouveau obtenir des objets légendaires et des récompenses spéciales en remportant des points d’événement à partir d’aujourd’hui (26 octobre) et jusqu’au 9 novembre 2021.

Le chasseur « The Headsman » est disponible pour ceux qui détiennent 1 000 points d’évènement, tandis que les armes « The Executioner », « The Marwood » et « Closed Casket » peuvent également être gagnées.

Ceux qui ont manqué l’événement de l’an dernier pourront récupérer les objets légendaires dans le magasin.

Aussi, le nouveau DLC de Hunt: Showdown, Cold Blooded, est ajouté au jeu aujourd’hui. Il comprend le célèbre chasseur « Le Reptilian », un Bomb Lance « Tooth to Tail » et un Romero 77 Talon « Avarice ».

« Nous voulions, une fois de plus, donner aux joueurs une chance de célébrer la saison de l’horreur. Quelle meilleure façon de la fêter qu’avec un évènement spécial ? » déclare Fatih Özbayram, producer de Hunt: Showdown.

« L’évènement d’Halloween de l’année dernière a tellement fonctionné que nous savions que nous devions réitérer l’expérience, du coup nous avons hâte de vous voir tous dans le Bayou à l’occasion de The Harvest ».

Hunt: Showdown est disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.