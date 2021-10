Nouvelles informations sur les jeux Pokémon Diamant Étincelant, Pokémon Perle Scintillante et Légendes Pokémon : Arceus

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

The Pokémon Company International et Nintendo ont révélé des informations inédites sur les jeux vidéo Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante et dévoilé les nouvelles formes de Hisui de Zorua et Zoroark dans Légendes Pokémon : Arceus.

Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante sortiront le 19 novembre 2021 et Légendes Pokémon : Arceus sortira le 28 janvier 2022, exclusivement sur Nintendo Switch™.

Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante

Une nouvelle vidéo résumant les dernières nouvelles concernant Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante est désormais disponible sur la chaîne YouTube officielle de Pokémon. Ces deux jeux sortiront le 19 novembre 2021 et sont déjà disponibles en précommande, accompagnés de bonus d’achat.

En outre, un évènement spécial aura lieu dans Pokémon GO du mardi 16 novembre 2021 au dimanche 2021 novembre 2021 pour fêter la sortie de ces deux jeux. Plus de détails seront partagés sur le compte Twitter et sur le blog officiels de Pokémon GO.

Voici les nouveaux détails qui viennent d’être divulgués :

Le Boss et les Admins de l’énigmatique Team Galaxie

Au cours de leur aventure dans Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante, les Dresseurs et Dresseuses croiseront des amis comme des ennemis.

Hélio et Dimoret

Hélio est le leader charismatique de la Team Galaxie. Son discours et ses actes sont régis par le calme et la logique. Il abomine l’esprit humain et les émotions, qu’il juge défaillants.

Mars et Chaffreux

Mars est une Admin déterminée qui déteste la défaite et a prêté serment de loyauté à Hélio. Sa passion pour les Pokémon provoque parfois chez elle de puissants débordements émotionnels. Son partenaire Pokémon est Chaffreux.

Jupiter et Moufflair

Cette Admin arbore un air mystérieux. Experte indéniable des combats Pokémon, Jupiter est prête à tout, y compris à subtiliser les Pokémon des autres, pour accomplir ses objectifs. Son partenaire Pokémon est Moufflair.

Saturne et Coatox

Saturne est un Admin calme et serein. Bien qu’il figure parmi les rares personnes qui interrogent parfois les desseins d’Hélio, Saturne est suffisamment froid et détaché pour exécuter religieusement les ordres qu’il reçoit. Son partenaire Pokémon est Coatox.

Les meilleurs Dresseurs et Dresseuses du coin : les Champions d’Arène

Gladys et Blizzaroi

La Championne d’Arène de Frimapic a une équipe composée de Pokémon de type Glace, avec Blizzaroi en tête de liste. Surnommée « la reine de la poussière de diamant », Gladys est une Dresseuse passionnée qui ne manque pas de sérieux.

Tanguy et Luxray

Le Champion d’Arène de Rivamar utilise des Pokémon de type Électrik, dont Luxray, son partenaire de prédilection en combat. Considéré comme le meilleur Champion de la région de Sinnoh, Tanguy est rongé d’ennui face au manque d’adversaires de taille et passe son temps à réagencer l’Arène.

Les Pokémon légendaires Créhelf, Créfollet et Créfadet

Ces trois Pokémon légendaires sont présents dans les mythes de la région. D’après le peuple de Sinnoh, Créhelf est « l’être du savoir », Créfollet « l’être de l’émotion » et Créfadet « l’être de la volonté ». Quel rôle joueront-ils dans votre aventure ?

Les trois lacs de la région de Sinnoh

Sinnoh possède trois abondantes réserves d’eau : le Lac Savoir, le Lac Vérité et le Lac Courage. On raconte que des Pokémon légendaires sommeillent au fond de ces lacs.











Légendes Pokémon : Arceus

En plus de l’Ensemble Caninos (Forme de Hisui), le Masque Maudirenard sera offert à celles et ceux qui achèteront Légendes Pokémon : Arceus suffisamment tôt. Ils pourront ensuite arborer le Masque Maudirenard à l’effigie de Zoroark de Hisui tandis qu’ils parcourent la région de Hisui !

Les formes de Hisui de Zorua et Zoroark nouvellement découvertes

Zorua de Hisui

Catégorie : Pokémon Rancœurenard

Type : Normal/Spectre

Taille : 0,7 m

Poids : 12,5 kg

Un Pokémon de type Spectre ressuscité par la rancœur

Ces Zorua ont migré vers la région de Hisui après avoir été chassés de leurs contrées d’origine par les humains à cause de leurs illusions étranges. Ils n’ont cependant pas survécu au rude climat de la région ni aux conflits avec les autres Pokémon endémiques. Mues par leur rancœur envers les humains et les Pokémon, leurs âmes errantes se sont ensuite réincarnées en Pokémon de type Spectre.

Il revêt l’apparence de ses cibles et se nourrit de leur effroi

Lorsque Zorua de Hisui repère une personne ou un Pokémon solitaire, il peut prendre son apparence avant de l’aborder. À la différence des illusions des Zorua déjà découverts, ces imitations sont créées par la rancœur qui émane de la très longue fourrure des Zorua de Hisui.

Zoroark de Hisui

Catégorie : Pokémon Maudirenard

Type : Normal/Spectre

Taille : 1,6 m

Poids : 73,0 kg

Des illusions maudites émises par une crinière volumineuse

La rancœur de Zoroark se manifeste dans sa longue crinière, qui le fait terriblement souffrir. Ce ressentiment projette des illusions effroyables qui peuvent infliger des douleurs physiques aux ennemis de Zoroark en les attaquant aussi bien de l’extérieur que de l’intérieur. De plus, les expressions effroyables qu’elles affichent sont tellement emplies de rancœur envers chaque être vivant de ce monde que les voir provoque une folie incurable.

Un côté sensible surprenant

Zoroark de Hisui est très hostile et agressif envers les humains et les autres Pokémon. Cependant, il semble faire preuve de compassion envers les êtres qui lui sont chers.