Vivez le Marathon One Piece 1000 Logs le 21 novembre dans toute la France et au Benelux !

Préparez le popcorn ! Pour fêter le 1000ème épisode de la série animée One Piece, plus de 120 cinémas en France et au Bénélux accueillent le Marathon One Piece 1000 Logs, qui se déroule le 21 novembre prochain, jour de la diffusion du 1000ème épisode de l’anime en Europe, et le lendemain de sa sortie au Japon. Les cinémas ouvriront leurs portes dès 18 heures pour accueillir tous les pirates en herbe et leur chapeau de paille : la déferlante de contenus One Piece s’annonce tout bonnement exceptionnelle !

Le programme de la séance est le suivant :

Plongez dans l’univers de One Piece avec le film historique One Piece : Strong World

Puis venez découvrir, encore jamais vus dans les salles obscures :

One Piece Characters Log – Monkey D. Luffy, un portrait inédit de Monkey D. Luffy

Le 1000ème épisode de One Piece

Et quelques bonus en surprise

Bonus spécial pour les fans : Ceux qui auront acheté leur place et répondront correctement à un petit quiz sur les réseaux sociaux de CGR pourront peut-être gagner un des 1000 tote-bags exclusifs qui ont été conçus exprès pour l’occasion. Pratique s’il vous reste un peu de popcorn !

Les billets seront en vente à partir du 26 octobre. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site.

Les fans peuvent d’ores et déjà participer aux célébrations concernant le 1000ème épisode de One Piece en contribuant à la tentative de record du monde du plus gros album photo numérique du monde. Uploadez vos selfies ici.