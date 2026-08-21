Huntsman V3 Pro Low-profile Tenkeyless 8 KHz premier clavier optique analogique conçu pour la compétition

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Conçu avec et pour les joueurs compétitifs, ce clavier concentre les technologies de pointe de Razer dans un format ultrafin afin d’offrir vitesse, précision et contrôle, tout en garantissant un confort de tous les instants. Il s’impose comme la nouvelle référence des claviers gaming low-profile dédiés à l’esport.

Doté des nouveaux Switches Optiques Analogiques Low-profile Razer, ce clavier réunit le mode Rapid Trigger, une course d’activation réglable, les fonctionnalités Razer™ Snap Flex, Razer Snap Tap et Dual-Keypress Priority ainsi qu’un HyperPolling réel de 8 000 Hz. Le tout dans un format ultrafin pensé pour offrir un confort optimal sans compromis sur les performances.

« Le Huntsman V3 Pro Low-profile Tenkeyless 8 KHz reprend tout ce qui a fait le succès de nos switches optiques analogiques auprès des joueurs compétitifs, dans un format plus fin et plus ergonomique », déclare Barrie Ooi, Head of PC Gaming chez Razer. « Pendant des années, choisir un clavier low-profile impliquait souvent de privilégier le confort au détriment des performances. Ce clavier met fin à ce compromis en offrant la vitesse, la précision et le contrôle attendus par les meilleurs joueurs, comme en témoignent ses premières performances sur les plus grandes scènes compétitives. »

Avant même son lancement, le Huntsman V3 Pro Low-profile Tenkeyless 8 KHz a déjà fait ses preuves au plus haut niveau de la compétition.

Lors de la saison 2 du BLAST Bounty, Lotan « Spinx » Giladi, joueur de l’équipe MOUZ, a décroché le titre de champion avec ce clavier, avant même son annonce officielle. Le tournoi s’est conclu par le sacre de Spinx comme MVP HLTV, une première dans sa carrière, et la confirmation qu’un clavier low-profile peut s’imposer au plus haut niveau de la scène esport.

« Le format low-profile m’a toujours semblé être une évidence. Aujourd’hui, il m’offre toute la vitesse et la précision dont j’ai besoin pour rivaliser au plus haut niveau », assure Lotan « Spinx » Giladi neuf fois champion de Counter-Strike.

Le clavier est équipé des nouveaux Switches Optiques Analogiques Low-profile Razer™, qui offrent le même niveau d’excellence que les switches optiques analogiques de la marque, dans un format plus fin.

Grâce à une course d’activation réglable de 0,1 mm à 2,8 mm, la sensibilité de chaque touche peut être configurée avec précision afin de s’adapter aux préférences et au style de jeu de chacun. Combinées au mode Rapid Trigger, les touches se réinitialisent de manière dynamique, en fonction de leurs mouvements plutôt qu’à partir d’un point de réinitialisation fixe, ce qui permet d’enchaîner plus rapidement les activations dans les situations de jeu les plus intenses.

Cette conception low-profile se distingue également par une plage totale réduite à 2,8 mm, afin de favoriser des activations plus rapides lors des parties compétitives.

Des activations plus rapides. Un contrôle accru.

Le Huntsman V3 Pro Low-profile Tenkeyless 8 KHz est équipé de la technologie True 8 000 Hz HyperPolling, qui assure une transmission ultra-rapide des données entre le clavier et le système afin de réduire la latence au minimum.

Dans des conditions de test identiques, avec une course d’activation réglée à 0,1 mm sur l’ensemble des claviers, le Razer Huntsman V3 Pro Low-profile Tenkeyless 8 KHz a enregistré une latence moyenne de seulement 0,39 ms, surpassant de 52 % le modèle concurrent le plus performant1.

Chaque activation offre un avantage décisif

Introduit avec la gamme Huntsman V3 HE Magnetic 8 KHz, le Contrôle Avancé des Activations est également intégré au Huntsman V3 Pro Low-profile Tenkeyless 8 KHz. Il permet aux adeptes de formats compacts de profiter des technologies de pointe de Razer dédiées au jeu compétitif.

Grâce à Razer™ Snap Flex, une même touche permet de déclencher deux actions distinctes : la première lorsque la touche est enfoncée, la seconde lors de son relâchement. Il devient ainsi possible d’exécuter des combinaisons complexes avec une rapidité et une fluidité optimales. Par exemple, un joueur peut dégoupiller une grenade en appuyant sur une touche, puis déclencher simultanément le lancer et le saut lorsqu’il la relâche. Cette fonctionnalité facilite l’exécution des actions nécessitant un timing précis et permet de les reproduire avec davantage de régularité.

La fonctionnalité Dynamic Keystroke permet d’associer jusqu’à quatre actions distinctes à une même touche, en fonction de sa plage d’activation : une seule pression permet de lancer des combos complexes ou des séquences de commandes élaborées. La fonction Instant Cancel Control permet quant à elle aux joueurs d’interrompre instantanément une action lorsqu’ils doivent réagir à une nouvelle situation, leur offrant ainsi un contrôle accru et une meilleure réactivité en pleine partie.

Enfin, Dual-Keypress Priority s’assure que les commandes de déplacement restent toujours prioritaires, même lors d’entrées directionnelles contradictoires ou d’activations accidentelles d’autres touches. Elle garantit des mouvements plus précis et plus fluides tout en offrant un contrôle sans faille lorsque l’action s’emballe.

Ensemble, ces technologies de pointe offrent un meilleur contrôle, non seulement sur le moment où une touche se déclenche, mais aussi sur la façon dont chaque frappe se comporte tout au long de l’action.

Avec une hauteur de seulement 19,5 mm à l’avant du clavier, le Huntsman V3 Pro Low-profile Tenkeyless 8 KHz favorise une position plus naturelle des poignets et réduit les mouvements des doigts pour un confort accru lors des longues sessions de jeu.

Le clavier profite également de switches lubrifiés ainsi que d’un rembourrage interne en mousse épaisse pour offrir une expérience de frappe plus fluide et plus agréable, tout en offrant la réactivité attendue d’un clavier destiné à l’esport.

À la maison comme en compétition, les joueurs peuvent retrouver instantanément leurs paramètres préférés grâce aux profils sauvegardés et aux réglages rapides intégrés. À cela s’ajoute la compatibilité avec Synapse Web, qui offre un accès rapide aux paramètres de personnalisation depuis pratiquement n’importe quel PC, sans logiciel à installer.

Pendant des années, les claviers low-profile ont été synonymes de compromis entre confort et performances : le Huntsman V3 Pro Low-profile Tenkeyless 8 KHz change la donne.

Ce modèle allie les dernières technologies de Razer dédiées au jeu compétitif et la fonctionnalité Contrôle Avancé des Activations dans un format plébiscité par les joueurs professionnels afin de s’imposer comme une référence incontournable des claviers low-profile conçus pour l’esport.

Razer Huntsman V3 Pro Low-profile Tenkeyless 8 KHz

$229.99 USD / 259,99 € MSRP

D’ores et déjà disponible sur Razer.com, dans certains RazerStores et chez certains revendeurs agréés.