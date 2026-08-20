Louez le Cult of the Lamb avec cette collaboration pour le Monde Virtuel de Two Point Museum

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Le Monde virtuel est une carte d’expédition de Two Point Museum en constante expansion, permettant à toutes et tous d’explorer des points d’intérêt de différents univers pour y trouver de nouveaux spécimens et décorations.

Dans cette nouvelle collaboration du Monde virtuel avec l’adorable roguelike Cult of the Lamb du studio Massive Monster, les conservateurs de Two Point peuvent développer leur propre Culte du musée en construisant un Autel pour collecter la Dévotion des visiteurs, et ainsi déverrouiller de nouvelles récompenses de culte. À mesure que le Culte se développe, les visiteurs peuvent devenir de fidèles adeptes dont le dévouement est récompensé par davantage de Dévotion, ainsi que par du Buzz pour le musée et des offrandes, sous forme de dons.

Il est possible d’explorer les terres des faux prophètes dans quatre nouveaux points d’intérêt : vos expéditions voyagent ainsi à travers les mystérieuses forêts de Cult of the Lamb, comme les Bois sombres, l’Antre de soie et Anura. Ces aventures débloquent de nouveaux spécimens, décorations et améliorations afin de vous aider à bâtir votre culte et à renforcer son influence.

Les musées de tout le comté peuvent ainsi exposer de puissants spécimens comme le Cercle de tambours, la Statue aux offrandes et le Temple. Ce dernier permet aux conservateurs de réaliser des rituels mystiques pour modeler l’esprit de leurs fidèles et attiser la foi de vos mout… visiteurs.

Les experts peuvent désormais explorer le monde de Cult of the Lamb à travers quatre points d’intérêt situés sur les dangereuses terres des faux prophètes.

Bâtissez votre propre Culte du musée à l’aide de quatre spécimens uniques fabriqués à l’atelier.

Invitez Lagneau, le spécimen en liberté, à parcourir votre musée… En effet, que vaut un berger sans troupeau ?

Dirigez votre culte et regardez vos fidèles (visiteurs) obtenir des avantages pour récompenser leur loyauté.

Faites grimper les échelons du culte aux membres du personnel les plus investis afin de réduire leurs attentes salariales.

Obtenez de la Dévotion et dépensez-la pour obtenir des récompenses de culte, débloquant ainsi des décorations et améliorations pour les spécimens de Cult of the Lamb.

Découvrez de nouveaux rituels fournissant des avantages à votre musée en échange de Dévotion.

Sacrifiez votre temps à Two Point Museum en jouant à la mise à jour Cult of the Lamb dès maintenant sur Steam, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch 2.