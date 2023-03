Hyper Light Breaker : gameplay et accès anticipé

Partager Facebook

A l’occasion du septième anniversaire d’Hyper Light Drifter, Gearbox Publishing et Heart Machine dévoilent un premier aperçu du gameplay d’Hyper Light Breaker, le tout nouveau roguelite coopératif en 3D situé dans l’univers d’Hyper Light, dont le lancement sur Steam en accès anticipé est prévu pour l’automne 2023. Dans cette aventure, vous incarnerez un Breaker, un mercenaire chargé d’explorer l’Overgrowth, un monde en perdition situé dans l’univers d’Hyper Light. Jouez en solo ou accompagné de jusqu’à trois autres Breakers, et explorez d’immenses biomes générés de façon procédurale dans un monde ouvert vibrant. Combattez des monstres féroces, créez des builds uniques, survivez aux boss énigmatiques appelés Couronnes et détrônez le Roi des abysses.

Heart Machine, l’équipe maintes fois récompensée derrière Hyper Light Drifter et Solar Ash, est fière de nous présenter Hyper Light Breaker, un tout nouveau roguelite coopératif situé dans l’univers d’Hyper Light Drifter. Se déroulant plusieurs décennies avant Drifter, Hyper Light Breaker, vous fait endosser le rôle d’un Breaker devant aider à l’établissement d’un camp à la nouvelle frontière. Grâce à une combinaison de combats effrénés de type hack n’slash, d’armes à distance et de gadgets, les joueurs peuvent s’attendre à combattre une grande variété d’ennemis et à explorer des mondes infinis générés de façon procédurale. Bien qu’au début de votre aventure vous vous contentiez d’aider les colons, il apparaîtra évident que quelque chose de malveillant habite ces terres oubliées. Ce n’est qu’à force de ténacité et d’exploration rigoureuse que vous découvrirez les sombres dessins des Couronnes, du Roi des abysses et ce que recèlent ces paysages fascinants et sans pitié.

Caractéristiques du jeu :

EXPLOREZ DES MONDES OUVERTS INFINIS

Un monde en perdition, des mystères à élucider, une foule d’ennemis cruels à combattre et des environnements entièrement en 3D à explorer.

Un monde en constante évolution, aux biomes ouverts et labyrinthiques, vous attend dans un mélange d’environnements faits à la main et générés de façon procédurale.

Des paysages incroyables à traverser à l’aide de votre dash, hoverboard, planeur et bien plus, pour une sensation de liberté inégalée.

MENEZ UNE ÉQUIPE DE BREAKERS

Jouez en solo ou progressez avec une équipe de Breakers à travers l’Overgrowth dans des parties coopératives en ligne.

Affrontez des hordes d’ennemis et des boss titanesques dans des combats frénétiques à la troisième personne.

EXPLOREZ, AMASSEZ ET DÉTRUISEZ

Découvrez et débloquez un riche arsenal d’armes et d’objets pour créer le build parfait à chaque run.

Assimilez les connaissances et découvrez les histoires qui se cachent au plus profond de l’Overgrowth au fur et à mesure de vos tentatives.

