La Forge des Nains du Chaos débarque dans Total War: WARHAMMER III le 13 avril

Incarnez Astragoth Main-de-Fer, Drazhoath le Cendreux ou Zhatan le Noir pour développer, exploiter et dominer le monde de Warhammer. Tous trois possèdent leurs propres mécaniques de campagne, objectifs et unités que seules les âmes corrompues des Nains du Chaos sont capables de forger.

Trois infâmes Seigneurs légendaires :

Les Nains du Chaos sont une race guerrière d’Artisans démoniaques à la fois travailleurs, cruels et impitoyables. Dominateurs, ils massacrent leurs ennemis avec la plus grande brutalité. Prenez le contrôle de trois de leurs Seigneurs légendaires les plus redoutables :

Astragoth Main-de-Fer, Grand Prêtre d’Hashut, est le plus puissant Sorcier-Prophète parmi les Nains du Chaos. Son corps a cependant commencé à se pétrifier, l’obligeant à s’enfermer dans une puissante enveloppe mécanique, presque comme dans un cercueil.

Drazhoath le Cendreux, Sorcier-Prophète d’Hashut, est le seigneur de la Forteresse Noire et le commandant de la maudite Légion d’Azgorh. Exilé par Astragoth, Drazhoath a développé sa maîtrise de la magie et de l’ingénierie tandis qu’il couvait sa vengeance.

Zhatan le Noir est le commandant de la Tour de Zharr. Les forges de l’enfer ont parfois du mal à satisfaire sa demande ininterrompue d’armes et de munitions, résultat de ses prouesses inégalées au combat.

Une querelle ancestrale forgée dans le sang :

Les Nains du Chaos sont à la recherche d’un pouvoir inimaginable dans le but de conquérir le monde connu : le sang d’Hashut, symbole de feu, de cupidité et de tyrannie. Pour s’en emparer, ils doivent construire la Grande Foreuse d’Hashut et creuser le tissu même de la réalité afin de pénétrer dans son domaine. Le seul moyen d’y parvenir est de corrompre les précieuses reliques de leurs ennemis de toujours : les Nains. Toutefois, les Nains sont rancuniers, et cherchent à venger l’avilissement de leur héritage ancestral.

Une légion de guerriers infernaux :

Les rangs des Nains du Chaos sont hétéroclites, entre guerriers en armure de fer, bêtes de la Garde infernale, Centaures-Taureaux et monstres démoniaques tels que les Rejetons du feu K’daai. La véritable force des Nains du Chaos provient cependant de leurs machines de guerres diaboliques. Leur arsenal inclut des Canons à Magma, des Brise-Crânes, des Mortiers Trembleffrois et les immenses Destructeurs K’daai.

En plus de ces unités, vous pourrez également recruter le Héros légendaire Gorduz le Sournois, un chef Hobgobelin qui s’est imposé comme le bras armé des Nains du Chaos après avoir vaincu la plupart des autres chefs tribaux. Sa nature méfiante et une bonne dose de fourberie font de lui un expert de la survie. Vous feriez mieux de vous méfier de lui.

Des mécaniques de campagne impitoyables :

Pour tirer profit de l’empire des Nains du Chaos, il vous faut exploiter autant que possible ces quatre mécaniques de campagne uniques :

La Forge de l’Enfer permet aux légions de Nains du Chaos de gagner en puissance, en développant des plans spéciaux forgés dans le feu. Chacun octroie des bonus de bataille infernaux.

À la Tour de Zharr, les Nains du Chaos se disputent les sièges spéciaux de ce puissant conseil avec (très peu de) diplomatie, car y obtenir sa place confère des récompenses de faction uniques.

Grâce aux convois, des instruments de guerre peuvent être vendus contre toutes sortes de ressources. Multipliez les récompenses en enchaînant les combats et en échangeant des travailleurs en cours de route.

L’économie nécessite une approche complexe pour dominer et organiser les travailleurs, afin d’assurer l’approvisionnement des forges, de construire des bâtiments avancés et d’étendre l’empire.

Contenu gratuit :

L’héroïne légendaire Ulrika Magdova pourra être déverrouillée pour Kislev et pour l’Empire par tous les détenteurs de Total War: WARHAMMER III. Magdova est une vampire unique, qui excelle aussi bien au combat rapproché qu’à distance. Elle est également très douée pour lancer les sorts du Domaine de l’Ombre.

Profitez de 10 % de réduction en précommandant Forge des Nains du Chaos avant sa sortie.