IA : Gemini 2.5 Pro devient gratuit!

Dans un geste à la fois inattendu et empreint de générosité, le prestigieux logiciel Gemini 2.5 Pro, reconnu pour ses performances exceptionnelles, se voit désormais proposé sans frais aux utilisateurs, leur offrant ainsi un accès illimité à ses fonctionnalités avancées, et ce, sans le moindre coût.

Cette décision marque un tournant majeur dans l’évolution du secteur de l’intelligence artificielle. Plus tôt cette semaine, Google a levé le voile sur Gemini 2.5, son modèle d’intelligence artificielle le plus sophistiqué à ce jour, équipé de capacités de raisonnement intégré. Grâce à ses aptitudes d’analyse poussée, ce dernier est désormais en mesure d’interpréter des informations complexes avec une précision remarquable, ce qui lui permet de formuler des conclusions logiques d’une justesse inédite.

Dans un premier temps, ce modèle novateur était uniquement accessible aux abonnés du plan Gemini Advanced, moyennant un abonnement mensuel de 20 dollars. Cependant, dans un coup de théâtre qui a surpris plus d’un observateur, Google a décidé d’élargir l’accès à Gemini 2.5, en l’offrant à tous les utilisateurs, y compris ceux bénéficiant de l’accès gratuit.

L’équipe de Gemini a expliqué cette initiative via un tweet publié sur le compte officiel de l’application : « L’équipe est en pleine effervescence, les unités de traitement de pointe (TPUs) fonctionnent à pleine capacité, et nous souhaitons mettre notre modèle le plus performant entre les mains du plus grand nombre dans les plus brefs délais. C’est pourquoi nous avons choisi de déployer dès aujourd’hui Gemini 2.5 Pro (version expérimentale) pour tous les utilisateurs de Gemini. » Face aux interrogations de nombreux abonnés du plan Advanced, qui se demandaient pourquoi ils devaient payer alors que les utilisateurs gratuits ont aussi accès au nouveau modèle, le compte officiel a tenu à clarifier les choses : les utilisateurs payants continueront de bénéficier d’une expérience supérieure. En effet, ces derniers disposeront notamment d’une « fenêtre de contexte » étendue et, de plus, seront exemptés des limitations de taux appliquées aux utilisateurs gratuits.

La documentation officielle vient confirmer cette différence de traitement. Ainsi, les abonnés au plan Advanced auront des avantages considérables par rapport aux utilisateurs gratuits. Ceux-ci pourront, par exemple, effectuer quatre fois plus de requêtes par minute (20 contre 5) et par jour (100 contre 25), tout en profitant d’un doublement du nombre de tokens par minute (2 millions au lieu de 1 million). Bien que disponible depuis peu, Gemini 2.5 s’impose déjà comme un modèle d’exception. Il occupe désormais la première place du classement LMArena, devançant ChatGPT 4o et surpassant ses concurrents dans les tests de mathématiques, d’écriture créative et de sciences. Néanmoins, il reste encore derrière son concurrent OpenAI en ce qui concerne la programmation et la gestion des échanges complexes sur plusieurs tours.

Fait notable, Gemini 2.5 a obtenu un impressionnant score de 18,8% à l’examen final de l’humanité, un test visant à pousser l’intelligence artificielle à utiliser des connaissances complexes au maximum de ses capacités. Ce résultat lui permet de devancer OpenAI o3-mini (14%), GPT-4.5 (6,4%), Claude 3.7 Sonnet (8,9%) et DeepSeek R1 (8,6%).

D’ores et déjà, il est possible d’essayer Gemini 2.5 gratuitement sur le site officiel de l’application. De plus, selon les informations du compte officiel, l’application sera prochainement disponible pour tous les utilisateurs gratuits.