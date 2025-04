PC GIGABYTE AORUS AI : MASTER 18 et 16 désormais disponibles

Partager Facebook

Alors que l’ère des PC IA prend son envol, GIGABYTE annonce que ses ordinateurs portables de jeu phares intégrant l’IA, les AORUS MASTER 18 et AORUS MASTER 16, sont désormais disponibles.

Conçue pour exploiter la puissance de l’intelligence artificielle, la série AORUS MASTER est assistée d’un agent d’IA innovant, GiMATE, créé pour améliorer l’expérience et la personnalisation de l’intelligence artificielle pour les utilisateurs. Équipés d’un processeur Intel® Core™ Ultra 9 275HX et d’une carte graphique pour ordinateur portable allant jusqu’à NVIDIA® GeForce RTX™ 5090, ces PC IA offrent des expériences exceptionnelles de jeu et d’informatique pilotées par l’IA. Pour garantir des performances optimales, la technologie de refroidissement WINDFORCE INFINITY EX assure une gestion thermique avancée, faisant de la série AORUS MASTER le nec plus ultra des ordinateurs portables de jeu dotés d’une intelligence artificielle.

Au cœur de la série AORUS MASTER se trouve GiMATE, l’agent d’IA exclusif de GIGABYTE. GiMATE s’appuie sur un grand modèle de langage (LLM) perfectionné, qui rend le contrôle du matériel sur l’ordinateur portable aussi intuitif qu’une conversation. La fonction Appuyer pour parler permet aux utilisateurs de régler sans effort les modes d’alimentation, les paramètres de refroidissement et les profils audio. De plus, la série AORUS MASTER est munie d’un processeur Intel® Core™ Ultra 9 275HX avec moteur d’IA NPU intégré, et d’une carte graphique d’ordinateur portable NVIDIA® GeForce RTX™ série 50 optimisée par NVIDIA Blackwell, pour de nouvelles expériences et une fidélité graphique de haut niveau. Avec l’accès aux microservices NVIDIA NIM, les ordinateurs portables intègrent en outre des modèles d’IA qui permettent aux passionnés et aux développeurs de créer des assistants, des agents et des flux de travail d’IA affichant des performances de pointe sur les systèmes d’IA GIGABYTE NIM-ready.

La série AORUS MASTER redéfinit les solutions de refroidissement grâce à une puissance thermique allant jusqu’à 270 watts fondée sur la technologie de refroidissement avancée WINDFORCE INFINITY EX, pour atteindre la meilleure efficacité thermique de sa catégorie. Ce système améliore considérablement la dissipation de la chaleur grâce à une chambre à vapeur et à un ventilateur Frost composé de 158 pales asymétriques ultrafines. Un système de flux d’air perfectionné avec circulation 3D VortX et ventilateur quadruple sur l’AORUS MASTER 18 améliore encore le refroidissement, offrant un fonctionnement sans bruit avec un mode ambiant à 0 dB et la technologie Icy Touch pour une expérience de jeu plus confortable.

La série AORUS MASTER propose également une expérience visuelle et sonore inégalée. Équipés de la technologie Dolby Vision® HDR, le panneau mini-LED de l’AORUS MASTER 18 et l’écran OLED de l’AORUS MASTER 16 produisent un contraste étonnant et des couleurs éclatantes. Par ailleurs, la série est pourvue de haut-parleurs à double puissance qui réduisent efficacement les vibrations et la distorsion, ainsi que de la technologie Dolby Atmos® qui adapte le son aux différentes conditions d’utilisation, tandis que le son surround améliore l’immersion spatiale pour créer une expérience audio digne du cinéma. Pour trouver les PC IA les plus puissants, rendez-vous sur : https://bit.ly/AORUS_MASTER_AI_PC_FR