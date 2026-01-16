IA, iPhone pliant, lunettes connectées : Apple joue gros en 2026

Partager Facebook

Après une année 2025 agitée, Apple entre dans une séquence décisive. La marque à la pomme s’apprête à affronter la concurrence sur plusieurs fronts majeurs, dans un contexte où son leadership technologique est plus scruté que jamais.

2026 pourrait bien s’imposer comme l’année de tous les paris pour Apple. Entre des lancements très attendus, un tournant décisif dans l’intelligence artificielle et une transition de pouvoir qui se dessine au sommet, la firme de Cupertino aborde une séquence stratégique où l’erreur n’est plus permise. C’est, au fond, l’orientation même de sa trajectoire à moyen et long terme qui se joue.

À peine entamée, l’année 2026 place déjà Apple sous étroite surveillance. Le géant californien aborde une phase charnière, à la fois sur le plan industriel, technologique et managérial. Après une année 2025 marquée par des turbulences internes, la marque à la pomme doit désormais confirmer sa capacité à rester dominante dans un environnement de plus en plus disputé. Certes, Apple a récemment dépassé Samsung en volumes de ventes de smartphones — une première depuis quatorze ans — mais cette performance ne saurait masquer les défis à venir. L’entreprise s’apprête à investir des segments déjà structurés par des concurrents agressifs, ce qui l’oblige à relever significativement son niveau d’exigence en matière d’innovation et de différenciation.

Faire jeu égal avec Meta sur le terrain des lunettes connectées

Deux ans après le lancement du Vision Pro, aucun successeur n’a encore vu le jour. Une absence qui n’a rien d’un hasard. Selon plusieurs sources de la presse américaine, Apple aurait recentré ses efforts sur un projet plus stratégique encore : des lunettes connectées, susceptibles d’être dévoilées dès cette année. L’enjeu dépasse largement le simple renouvellement d’une gamme de produits. Il s’agit pour Apple de reprendre l’initiative sur le marché des objets connectés, à l’heure où l’intelligence artificielle redéfinit profondément les usages.

La concurrence, elle, n’a pas attendu. Meta a pris une avance notable grâce à ses partenariats avec Ray-Ban, puis Oakley, tandis que Google prépare son entrée avec Android XR. Dans ce contexte, Apple ne peut se contenter d’une démonstration technologique. La marque doit prouver qu’elle demeure capable d’imposer son rythme et ses standards. Si le pari est tenu, ces lunettes pourraient suivre un destin comparable à celui de l’Apple Watch : d’accessoire périphérique, elles pourraient devenir un maillon central de l’écosystème, jusqu’à s’imposer comme un prolongement naturel de l’iPhone. Un positionnement d’autant plus crucial que nombre d’analystes voient dans ces dispositifs le successeur potentiel du smartphone.

Siri, pierre angulaire du virage dans l’intelligence artificielle

Autre chantier majeur : la refonte tant attendue de Siri. Après deux années de reports et d’ajustements, Apple devrait enfin dévoiler, en 2026, une version profondément renouvelée de son assistant vocal, pensée à l’ère des grands modèles de langage. Son développement s’est avéré plus complexe que prévu, au point que l’entreprise a choisi une approche hybride, combinant ses propres technologies avec celles de partenaires extérieurs. Gemini de Google sera mobilisé pour le raisonnement avancé, tandis que ChatGPT interviendra sur certains usages spécifiques.

Pour Apple, l’enjeu est considérable. Google a déjà pris une longueur d’avance en intégrant pleinement Gemini au cœur d’Android, reléguant l’assistant traditionnel au second plan. Certes, la firme de Cupertino a amorcé un virage clair lors de la WWDC 2024 avec le lancement d’Apple Intelligence, mais c’est bien Siri qui constitue la clef de voûte de cette stratégie. Les retards accumulés ont écorné la crédibilité d’Apple dans le domaine de l’IA, au point de susciter une impatience croissante chez les investisseurs. Avec plus de deux milliards d’appareils actifs dans le monde, un Siri enfin à la hauteur pourrait relancer les usages quotidiens, renforcer l’attractivité de l’écosystème et soutenir la croissance des services. Selon plusieurs indiscrétions, cette mise à jour majeure pourrait être intégrée à iOS 26.4, attendue au printemps.

L’iPhone pliant, un test grandeur nature

Autre rendez-vous déterminant : l’entrée d’Apple sur le marché des smartphones pliants. Tous les signaux convergent vers un lancement de l’iPhone Fold dès septembre. Certains évoquent même un ajustement du calendrier habituel afin de lui faire une place de choix. Longtemps spectatrice, la marque a préféré observer Samsung, Google et plusieurs constructeurs chinois essuyer les plâtres avant de se lancer à son tour, une fois la technologie jugée suffisamment mature — notamment sur des critères clés comme la fiabilité de la charnière, la discrétion du pli ou encore l’autonomie.

Dans un marché arrivé à maturité, où les innovations visibles se raréfient, les modèles pliables figurent parmi les derniers leviers de croissance du haut de gamme. Apple ne peut plus se permettre de rester à l’écart sans entamer son image de chef de file technologique. D’autant que ce nouveau format pourrait servir de vitrine à la prochaine phase logicielle et IA du groupe : un écran plus vaste et flexible ouvre la voie à des usages multitâches inédits, à des flux de travail enrichis par l’intelligence artificielle et à une intégration plus poussée des services.

Une transition au sommet en ligne de mire

Enfin, au-delà des produits, Apple se prépare à une mutation d’ampleur en interne. À 65 ans, Tim Cook envisagerait sérieusement de passer la main. Son successeur présumé, John Ternus, actuel vice-président de l’ingénierie matérielle, incarne une rupture de style. Là où Cook s’est imposé comme un stratège hors pair des opérations et de la chaîne logistique, Ternus est avant tout un homme de produit. Il a piloté certains des lancements les plus structurants de la dernière décennie, de l’Apple Watch à la transition vers Apple Silicon, sans oublier le Vision Pro.

Son accession à la tête du groupe enverrait un signal clair : après une décennie dominée par l’optimisation, l’échelle et l’efficacité, Apple pourrait recentrer son récit sur l’audace industrielle et l’innovation matérielle. Une inflexion qui, à l’aube de 2026, pourrait bien définir la prochaine ère de la marque à la pomme.