Gemini apprend à vous connaître : l’assistant de Google devient vraiment personnel

Grâce à une nouvelle fonctionnalité d’intelligence contextuelle, Gemini peut désormais croiser vos données Gmail, Photos et recherches pour proposer des réponses sur mesure, sans configuration complexe.

Google accentue la montée en puissance de son assistant Gemini en lui greffant de nouvelles capacités destinées à creuser l’écart avec ses concurrents, à commencer par ChatGPT. L’assistant est désormais en mesure d’interagir directement avec les courriels Gmail et les bibliothèques de photos, ouvrant la voie à des services nettement plus personnalisés et contextualisés. Une évolution qui marque l’avènement d’une intelligence véritablement « personnelle ».

Gemini s’enrichit d’une intelligence contextuelle avancée

Une nouvelle phase s’ouvre pour l’assistant conversationnel de Google. Le groupe de Mountain View déploie en effet une fonctionnalité baptisée Personal Intelligence, actuellement proposée en version bêta aux abonnés américains des formules AI Pro et AI Ultra. Sans bouleverser l’ergonomie ni les fondations techniques de Gemini, cette nouveauté transforme en profondeur la nature des échanges entre l’IA et ses utilisateurs.

Désormais, l’assistant peut analyser et mettre en relation, de manière autonome, l’ensemble des informations déjà confiées à l’écosystème Google : messages électroniques hébergés sur Gmail, clichés stockés dans Google Photos, historique de navigation ou encore habitudes de visionnage sur YouTube. Cette exploitation transversale des données permet à Gemini de produire des réponses ancrées dans la réalité numérique de chacun, bien au-delà de la simple restitution de résultats génériques.

Une personnalisation fluide, sans configuration laborieuse

Google illustre cette avancée par un cas d’usage révélateur : interrogé sur la taille des pneus d’un monospace familial, Gemini a su recouper des photos de voyages routiers, un courriel d’achat contenant des informations techniques et des recherches antérieures, afin de fournir une réponse précise assortie de recommandations adaptées à la situation. L’utilisateur n’a plus à guider l’assistant pas à pas : le contexte est compris, interprété et mobilisé automatiquement.

Selon l’entreprise, cette intelligence contextuelle permet notamment à Gemini de :

recommander des livres, des vêtements ou des contenus culturels en cohérence avec les préférences passées ;

assister dans la préparation de voyages sur mesure ;

suggérer des activités et loisirs en phase avec l’humeur ou les centres d’intérêt du moment.

Cette approche proactive distingue l’assistant de Google de nombreux services concurrents, souvent tributaires de paramétrages complexes ou d’intégrations externes pour atteindre un niveau de personnalisation comparable.

La confidentialité au cœur du dispositif

Une telle évolution ne va pas sans soulever d’importantes questions en matière de respect de la vie privée. Conscient de la sensibilité du sujet, Google affirme avoir placé le contrôle utilisateur au centre du dispositif. La fonctionnalité est désactivée par défaut et chacun peut choisir précisément quelles sources activer — Gmail sans Photos, par exemple. Les interactions peuvent être relancées sans personnalisation, ou supprimées à tout moment.

La firme précise par ailleurs que les données privées ne servent pas directement à l’entraînement des modèles : seules les requêtes, après anonymisation, sont exploitées pour améliorer les réponses. Un discours visant à rassurer, même si la vigilance reste de mise.

Vers une généralisation progressive

Pour l’instant réservée aux comptes personnels aux États-Unis, et accessible aussi bien sur le web que sur mobile, cette intelligence personnalisée devrait être étendue progressivement à d’autres régions et, à terme, à la version gratuite de Gemini. En filigrane, Google affiche une ambition claire : transformer l’intelligence artificielle grand public, longtemps cantonnée à un rôle d’outil distant, en un assistant complice et contextuel.

Un pari audacieux, qui pourrait bien redéfinir notre relation quotidienne aux assistants intelligents — à condition que l’équilibre entre utilité et protection des données soit durablement préservé.