IFA 2024 : Samsung présente la puissance de ses produits d’IA pour créer un monde connecté pour tous 

Lors de la 100e édition de l’IFA, Samsung présente ses dernières innovations – dont les deux projecteurs The Premiere 7 et 9 – et fait avancer sa vision « AI For All ». La keynote souligne l’engagement de Samsung à rendre les avantages de l’IA accessibles à un plus large public.

Afin de développer la vision « AI For All », la conférence de presse comprend les chapitres « AI Meets the World » et « AI Meets You », dans lesquels des orateurs de l’entreprise et de ses partenaires ont démontré le rôle crucial de l’IA pour faciliter le quotidien des utilisatrices et utilisateurs et leur fournir des outils pour enrichir leur vie.

« Depuis notre présentation à l’IFA l’année dernière, le débat autour de l’IA a pris de l’ampleur, explique Benjamin Braun, Chief Marketing Officer, Samsung Europe. Chez Samsung, nous sommes fiers de rendre l’IA plus accessible et plus compréhensible, et de montrer comment elle peut simplifier la vie plutôt que la compliquer. Nous pensons que l’IA doit agir comme plusieurs paires de mains qui portent secours et répondent aux besoins des utilisatrices et utilisateurs. Nos produits compatibles avec l’IA donnent aux gens plus de temps pour se concentrer sur les choses qui sont importantes pour eux. »

AI For All

La vision de Samsung « AI For All » englobe un large éventail de produits compatibles avec l’IA, des appareils mobiles aux appareils ménagers en passant par les systèmes de divertissement à domicile. Samsung s’attend à ce que 200 millions d’appareils Galaxy compatibles avec l’IA soient en service d’ici fin 2024 et considère qu’il est essentiel que les fonctions d’IA s’adaptent aux habitudes de vie des utilisatrices et utilisateurs tout en soutenant les besoins de l’environnement.

L’accent est mis sur l’écosystème SmartThings en pleine expansion, qui relie plus de 500 millions d’appareils et permet un contrôle transparent de tous les produits Samsung dotés d’IA – de l’allumage et l’extinction du chauffage à la gestion de tous les appareils à la maison ou en déplacement, en passant par le contrôle des téléviseurs Samsung. Il n’a jamais été aussi facile d’exploiter le pouvoir de l’IA et de façonner le quotidien selon ses propres idées, que ce soit pour une vie plus durable, un épanouissement créatif ou pour se connecter avec ses proches.

Cependant, une enquête récente montre que seuls 15 % des utilisatrices et utilisateurs ont une compréhension globale de la manière dont l’IA peut être utilisée au quotidien. En parallèle, 66 % d’entre eux cherchent des moyens de créer plus de temps. Pour Samsung AI, il s’agit d’une opportunité évidente de redonner aux gens et cela montre pourquoi l’IA est importante pour tous.1

La dernière mise à jour du système d’exploitation, One UI 6.1.1, qui sera lancée après l’IFA, apportera les nouvelles fonctions d’IA des Galaxy Z Fold6 et Z Flip6 aux Galaxy S24, Z Fold5 et Z Flip5.2 Il s’agit notamment de « Sketch to Image », qui permet aux utilisatrices et utilisateurs de visualiser leurs idées à partir d’un simple dessin grâce à des options d’image, et de « Portrait Studio », qui permet de créer des avatars personnels pour une utilisation en ligne.

AI For You

Samsung AI permet également de personnaliser les expériences de divertissement. Samsung présente notamment durant l’IFA 2024 les nouveaux projecteurs The Premiere 7 et 9. Ils apportent une technologie laser avancée au divertissement à domicile et fournissent une résolution 4K exceptionnelle et un son immersif sur des écrans allant jusqu’à 130 pouces. Ils sont dotés de technologies basées sur l’IA telles que l’upscaling, qui convertit le contenu en qualité 4K, et le Vision Booster, qui ajuste la luminosité et le contraste pour un affichage optimal dans différentes conditions d’éclairage. Conçus pour transformer les espaces de vie en home cinéma de premier ordre, The Premiere 7 et 9 offrent une expérience visuelle exceptionnelle grâce à une technologie de pointe.

AI For The World

Samsung considère l’IA comme une force en faveur du bien et un facteur important pour mieux protéger notre planète et nous-mêmes. L’entreprise poursuit sa mission d’atteindre « Net Zero » d’ici 2050 en utilisant des énergies renouvelables pour 93 % des opérations de sa division DX.3

Comme par le passé, une grande importance est accordée à l’efficacité énergétique des produits et l’IA est utilisée pour rendre cela possible. Que ce soit par le biais de l’IA dans des appareils tels que les réfrigérateurs et les machines à laver ou par l’utilisation de l’IA pour exploiter le potentiel de l’écosystème SmartThing afin d’économiser davantage d’énergie.

Les réfrigérateurs Bespoke de Samsung sont équipés du compresseur AI Inverter de nouvelle génération, qui réagit au moindre changement de température à l’intérieur du réfrigérateur, par exemple à l’ouverture ou à la fermeture de la porte. La vitesse du moteur s’adapte automatiquement à la température à l’intérieur du réfrigérateur afin de produire un air froid optimal tout en minimisant la consommation d’énergie.

L’écosystème SmartThings reste au cœur des efforts de Samsung en matière d’efficacité énergétique, car il permet d’effectuer de nombreux petits changements qui font une grande différence. Avec le SmartThings Away Mode, par exemple, les utilisatrices et utilisateurs n’ont plus à craindre d’oublier d’éteindre une lumière ou la télévision lorsqu’ils sortent. Des capteurs placés dans différents appareils détectent lorsque personne ne se trouve dans la pièce et éteignent les systèmes afin d’économiser de l’énergie.

Les appareils d’IA sur mesure permettent également de réduire les coûts énergétiques en planifiant et en chargeant de manière optimale. Le démarrage d’un cycle de lavage ou de chargement est ainsi retardé afin d’éviter les heures de pointe, ce qui, en combinaison avec des tarifs intelligents, réduit les coûts énergétiques.

L’exposition de Samsung à l’IFA se tiendra du 6 au 10 septembre au City Cube, à Berlin.