Avis – Casque audio Dyson OnTrac

Dyson, la célèbre entreprise britannique, dévoile son second casque audio avec la sortie du OnTrac, marquant ainsi une évolution notable après l’introduction controversée du Zone, un modèle atypique doté d’un masque purificateur d’air. Cette nouvelle proposition se positionne comme une alternative plus sérieuse et plus conventionnelle, s’inscrivant dans la lignée des casques haut de gamme qui dominent l’année 2024.

L’annonce du OnTrac arrive quelques semaines après celle du Ace de Sonos, le tout premier casque de la marque, illustrant ainsi une tendance des fabricants de produits audio premium à investir le marché des casques de haute qualité. Dyson, connue pour ses innovations dans le domaine des appareils électroménagers, n’en est pas à son coup d’essai. Si le Zone, lancé précédemment, avait suscité la surprise avec son design extravagant et son lancement un 1er avril, le OnTrac adopte une approche plus rationnelle et épurée.

Vendu au prix de CHF 499.-, le OnTrac se présente comme une version plus sage, dépouillée des éléments excentriques de son prédécesseur. Malgré sa taille imposante, comparable à celle du Zone, ce nouveau modèle abandonne le système de purification de l’air, réduisant ainsi son épaisseur pour un aspect plus sobre et fonctionnel. Les finitions, cependant, demeurent d’une qualité irréprochable, témoignant du soin apporté par Dyson à l’utilisation de matériaux nobles tels que le métal pour la structure et les oreillettes. Les coussinets, souples et confortables, s’adaptent parfaitement à la morphologie de l’utilisateur, offrant un maintien optimal même lors d’une utilisation prolongée.

Le casque est disponible en quatre coloris distincts — Bleu de Prusse/Cuivré, Aluminium/Jaune Pop, Rouge Céramique, et Noir/Nickel — offrant une certaine liberté de personnalisation grâce à la possibilité de modifier les coussinets et les caches des oreillettes. Cependant, cette personnalisation, bien qu’étendue à plus de 2 400 combinaisons, laisse parfois à désirer sur le plan esthétique en raison de la contrainte des éléments non interchangeables, ce qui peut nuire à l’harmonie visuelle.

Sur le plan technique, le OnTrac se distingue par ses performances sonores équilibrées, héritées en grande partie du Zone, et par une réduction active du bruit qui, bien que performante, n’atteint pas encore le niveau des leaders du marché tels qu’Apple, Sony ou Bose. Le casque intègre également des fonctionnalités essentielles telles que la connectivité Bluetooth, une application dédiée permettant de personnaliser les réglages sonores, et un égaliseur proposant différents profils acoustiques. Dyson a d’ailleurs pris soin d’incorporer des commandes physiques sur l’oreillette droite pour une manipulation plus intuitive, tout en maintenant un bouton d’alimentation distinct, contrairement à son prédécesseur.

Toutefois, le OnTrac fait l’impasse sur certaines technologies attendues dans cette gamme de prix, notamment la compatibilité avec l’audio 3D et le Dolby Atmos, ce qui pourrait décevoir les utilisateurs à la recherche d’une expérience audio totalement immersive. Malgré cela, le casque de Dyson se distingue par une restitution sonore d’une grande finesse, avec des graves maîtrisés et une clarté qui ravira les amateurs de musique exigeants. En somme, le Dyson OnTrac, bien que perfectible, témoigne d’une volonté de la marque de s’imposer dans l’univers des casques audio haut de gamme, aux côtés des géants du secteur. Avec un design plus consensuel et des performances solides, Dyson prouve qu’elle peut être prise au sérieux, même dans un marché aussi concurrentiel.