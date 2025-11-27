Il est temps de combattre en haute mer, War Sails l’extension navale de Mount & Blade II: Bannerlord est disponible

Les joueurs peuvent désormais s’aventurer au-delà du littoral, participer à des voyages maritimes, personnaliser leurs navires de fond en comble et prendre part à des batailles navales à grande échelle. C’est également l’occasion de découvrir de nouveaux territoires nordiques ainsi qu’une toute nouvelle faction inspirée par la civilisation Viking : les Nordiques. War Sails est une évolution majeure et ambitieuse pour la série, qui propose un nouveau champ de bataille aux joueur·euses de Calradia.

Pour célébrer la sortie de cette extension ainsi que les six millions d’exemplaires de Mount & Blade II: Bannerlord vendus dans le monde, une réduction de 10 % est offerte sur War Sails pour une durée limitée.

À la rencontre des Nordiques – Mettez le cap sur le Royaume du Nord, patrie des intrépides Nordiques. Commercez, recrutez ou combattez dans un pays de pics acérés et de fjords glacés. Rejoindrez-vous le Nord ou vous emparerez-vous de ses richesses ?

– Mettez le cap sur le Royaume du Nord, patrie des intrépides Nordiques. Commercez, recrutez ou combattez dans un pays de pics acérés et de fjords glacés. Rejoindrez-vous le Nord ou vous emparerez-vous de ses richesses ? Maîtrisez le combat naval – War Sails propose des combats navals inspirés des batailles médiévales. Maîtrisez la physique du vent et de l’eau, abordez ou éperonnez les navires ennemis, paralysez-les en brisant leurs rames, en perçant leurs coques ou en déchirant leurs voiles.

War Sails propose des combats navals inspirés des batailles médiévales. Maîtrisez la physique du vent et de l’eau, abordez ou éperonnez les navires ennemis, paralysez-les en brisant leurs rames, en perçant leurs coques ou en déchirant leurs voiles. Explorez un vaste monde – Calradia s’agrandit pour proposer des combats navals avec une mer au Nord, des îles, des rivières et des eaux libres. Naviguez au-delà des frontières, ravitaillez-vous et affrontez vos ennemis sur terre comme en mer.

– Calradia s’agrandit pour proposer des combats navals avec une mer au Nord, des îles, des rivières et des eaux libres. Naviguez au-delà des frontières, ravitaillez-vous et affrontez vos ennemis sur terre comme en mer. Constituez votre flotte – Choisissez parmi vingt navires à la maniabilité unique influencée par le vent et les vagues. Améliorez vos bateaux avec des engins de siège, des voiles et des éperons. Achetez des navires, développez vos ports ou remportez des embarcations et des figures de proue.

Choisissez parmi vingt navires à la maniabilité unique influencée par le vent et les vagues. Améliorez vos bateaux avec des engins de siège, des voiles et des éperons. Achetez des navires, développez vos ports ou remportez des embarcations et des figures de proue. Découvrez une campagne navale – Naviguez sur les fleuves et les mers pour pénétrer profondément en territoire ennemi. Ravitaillez vos armées, coulez les navires ennemis et encerclez les villes. Mais attention : les tempêtes et l’usure peuvent anéantir même les armées les mieux préparées.

– Naviguez sur les fleuves et les mers pour pénétrer profondément en territoire ennemi. Ravitaillez vos armées, coulez les navires ennemis et encerclez les villes. Mais attention : les tempêtes et l’usure peuvent anéantir même les armées les mieux préparées. Développez votre arsenal – Débloquez de nouveaux compagnons, des bannières nordiques, des coiffures, des tatouages et des armures. Améliorez vos compétences navales, forgez des armes uniques et maniez de nouvelles lances, épées et haches pour régner sur terre et en mer.

Débloquez de nouveaux compagnons, des bannières nordiques, des coiffures, des tatouages et des armures. Améliorez vos compétences navales, forgez des armes uniques et maniez de nouvelles lances, épées et haches pour régner sur terre et en mer. Un monde vivant en perpétuelle évolution – Les fonctionnalités navales et la faction Nordique s’intègrent pleinement au monde de Bannerlord et redéfinissent le commerce, la guerre et la diplomatie.

Les fonctionnalités navales et la faction Nordique s’intègrent pleinement au monde de Bannerlord et redéfinissent le commerce, la guerre et la diplomatie. Des batailles navales personnalisables – Créez vos propres batailles navales. Choisissez votre héros, votre faction, vos navires et votre équipage, puis définissez le vent, la saison et l’heure sur des cartes fluviales, côtières ou en haute mer. Il n’est pas nécessaire de se lancer dans une campagne.

Sorti à l’origine en accès anticipé sur Steam en mars 2020, puis en version 1.0 sur Steam, PlayStation 5 et Xbox Series X|S en octobre 2022, Mount & Blade II: Bannerlord propose des combats médiévaux réalistes et palpitants avec des éléments stratégiques complexes et profonds sur le vaste continent de Calradia.