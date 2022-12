Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Alain et Marie emménagent dans un pavillon. Une trappe située dans la cave va bouleverser leur existence. Portée par un magnifique quatuor d’acteurs, cette comédie foutraque, efficace et absurde fait du bien au moral et a de quoi muscler vos zygomatiques. Le récit est concis et inventif, l’esthétique vintage et le ton décalé. Le film est toutefois teinté de nostalgie. Il évoque le temps qui passe et l’usure du couple et porte un regard satirique sur notre société actuelle, la culte de la jeunesse et l’obsession de la performance. On se laisse dériver avec plaisir dans ce conte surréaliste qui vire au cauchemar.

DVD

Incroyable mais vrai

De Quentin Dupieux

Avec Léa Drucker, Alain Chabat, Benoît Magimel, Anaïs Demoustier

Distributeur : Praesens

Durée: 1h 11

Format : 2.35 16 :9 compatible 4/3

Son : DD 5.1

Langues : français

Sous-titres: français pour sourds et malentendants, audiodescription pour aveugles et malvoyants

Bonus : Le film commenté par Quentin Dupieux, bonus caché, teasers